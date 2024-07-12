Şengal’de İHA’lı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Murat Mîrza hayatını kaybetti

Irak’ın kuzeyindeki Şengal’e yönelik Türkiye tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda ağır yaralanan Çira FM muhabiri Murat Mîrza hayatını kaybetti.

8 Temmuz’daki saldırının ardından Musul’daki bir hastaneye kaldırılan gazeteci kurtarılamadı. Mirza’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şengal’in Sikêniyê bucağına getirildi. Burada Girê Gewr Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye Mîrza’nın çalışma arkadaşları, Şengal Özerk Yönetim üyeleri ve ailesi katıldı. Definin ardından arkadaşları Mirza’nın mezarının üstüne kamerasını bıraktı.

Ne olmuştu?

8 Temmuz’da Şengal-Musul yolunda bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Kullanılmaz hale gelen araçta Çira TV muhabiri Medya Hasan ve Çira FM muhabiri Murad Mîrza ile birlikte aracın sürücüsü bulunuyordu.

Bölgesel kaynaklara göre gazeteciler, 3 Ağustos 2014’te IŞİD’in gerçekleştirdiği Ezidi katliamının onuncu yıl dönümü dolayısıyla röportaj yapmak üzere gittikleri Tel el-Kasab'dan (Tilqeseb) dönüyorlardı.

Şengal’de bir hastaneye kaldırılan Hasan ve sürücünün durumları iyiye giderken, Mîrza ağır yaralı bir şekilde Musul’a nakledilmişti.

CPJ: Şengal’de gazetecilerin yaralandığı saldırı soruşturulmalı

(HA)