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HABER
Yayın Tarihi: 28 Aralık 2023 22:54
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 08:56
2 dk Okuma

KÜRTLERE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

Şengal'de işçi çadırlarına SİHA saldırısı: 5 kişi öldürüldü

Şengal Özerk Yönetimi'nin köylere su götürme projesinde kuyu yapımında çalışan işçiler, SİHA saldırısına hedef oldu. Yönetim 5 işçinin öldürüldüğünü açıkladı ve yarın halkı protestoya çağırdı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Şengal'de işçi çadırlarına SİHA saldırısı: 5 kişi öldürüldü
Mezopotamya Ajansı

Türkiye’ye ait SİHA’lar Şengal’de su kuyusunda çalışan işçilerin şantiyedeki çadırlarını bombaladı. Saldırıda 5 işçi öldürüldü, 2 işçi de yaralandı.

Şengal Özerk Yönetimi, halkı saldırılara karşı protesto eylemine çağırdı. 

Şengal de hedefte

Ankara 1 Ekim'deki İçişleri Bakanlığı'na yönelik "intihar saldırısı" girişimi ardından Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin kurumsal yapılarını hedef alıyordu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 Ekim'de yaptığı açıklamada “Özellikle Irak ve Suriye’de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum.” demişti. Ankara Şengal'deki özerk yönetim ve savunma güçlerini de bu kapsamda gördüğünü pek çok kez açıkladı.

Hakan Fidan: PKK ve YPG
Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
4 Ekim 2023

İşçi çadırlarına üç saldırı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şengal Özerk Yönetimi, Xanesor kasabasının Mezargeh bölgesine bağlı Kora Simoqya alanında su kuyusunda çalışan işçilerin kaldığı çadırların Türkiye’ye ait SİHA’larla 3 kez bombalandığını açıkladı. 

İşçilerin kimlik bilgilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre hedef alınan işçiler Kora Simoqya bölgesindeki köylere su temin edecek kuyularda çalışıyordu. 

Saldırının ardından açıklama yapan Şengal Özerk Yönetimi, tüm Şengal halkını yarın saat 10.00’da Xanesor Halk Meclisi önünde toplanmaya çağırdı.

MA'nın haberine göre, Binarê Qendîl ve Pişder üzerinde alçak uçuş yapan THK savaş uçakları da Binarê Qendîl’e bağı Enzê köyünü bombaladı. 

(AEK)

Şengal şengal direniş birlikleri
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