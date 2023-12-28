Şengal'de işçi çadırlarına SİHA saldırısı: 5 kişi öldürüldü

Türkiye’ye ait SİHA’lar Şengal’de su kuyusunda çalışan işçilerin şantiyedeki çadırlarını bombaladı. Saldırıda 5 işçi öldürüldü, 2 işçi de yaralandı.

Şengal Özerk Yönetimi, halkı saldırılara karşı protesto eylemine çağırdı.

Şengal de hedefte

Ankara 1 Ekim'deki İçişleri Bakanlığı'na yönelik "intihar saldırısı" girişimi ardından Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin kurumsal yapılarını hedef alıyordu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 Ekim'de yaptığı açıklamada “Özellikle Irak ve Suriye’de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum.” demişti. Ankara Şengal'deki özerk yönetim ve savunma güçlerini de bu kapsamda gördüğünü pek çok kez açıkladı.

Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

İşçi çadırlarına üç saldırı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Şengal Özerk Yönetimi, Xanesor kasabasının Mezargeh bölgesine bağlı Kora Simoqya alanında su kuyusunda çalışan işçilerin kaldığı çadırların Türkiye’ye ait SİHA’larla 3 kez bombalandığını açıkladı.

İşçilerin kimlik bilgilerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre hedef alınan işçiler Kora Simoqya bölgesindeki köylere su temin edecek kuyularda çalışıyordu.

Saldırının ardından açıklama yapan Şengal Özerk Yönetimi, tüm Şengal halkını yarın saat 10.00’da Xanesor Halk Meclisi önünde toplanmaya çağırdı.

MA'nın haberine göre, Binarê Qendîl ve Pişder üzerinde alçak uçuş yapan THK savaş uçakları da Binarê Qendîl’e bağı Enzê köyünü bombaladı.



(AEK)