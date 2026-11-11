Şengal'de 90 toplu mezar tespit edildi

Irak Şehitler Kurumu, IŞİD'in 3 Ağustos 2014'te Ezidilere yönelik gerçekleştirdiği soykırımın ardından Şengal'de yürütülen toplu mezar çalışmalarına ilişkin yeni veriler açıkladı.

Ezidi Kadınlar Anlatıyor

Kurum Başkanı Abdülilah Naili, Şengal'de bugüne kadar 90 toplu mezar tespit edildiğini, bunlardan 85'inin kayıt ve belgeleme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Rûdaw'ın bugün (11 Kasım) aktardığı açıklamaya göre, toplu mezarlardan çıkarılan yaklaşık 700 kişinin cenazesi adli incelemeye alındı. Kimlik tespiti tamamlanan 300 Ezidinin cenazesi ailelerine teslim edildi.

Ancak kimliklendirme ve defin işlemleri tamamlanamayan 500'den fazla Ezidinin cenazesi hâlâ adli tıp morglarında bekletiliyor.

Beş toplu mezarda çalışmalar sürüyor

Irak Şehitler Kurumu Başkanı Naili, Şengal'deki toplu mezarların incelenmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tespit edilen 90 toplu mezardan 85'inin belgeleme işlemlerinin tamamlandığını açıklayan Naili, geriye kalan beş mezardaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Naili, bölgede henüz tespit edilmemiş veya açılmamış başka toplu mezarların da bulunabileceğini ifade etti.

Bu nedenle Şengal'deki toplu mezarlar dosyasının henüz kapanmadığını vurguladı.

ŞENGAL "500 Bin Ezidi Yurdunu Terk Ediyor"

Ezidi milletvekili: Ailelerin defnetme hakkı var

Ezidi Davası İttifakı Başkanı ve Irak Milletvekili Murad İsmail, adli tıp kurumlarının çalışmalarını eleştirerek kimlik tespiti ve cenazelerin ailelere teslim edilmesi sürecinin hızlandırılmasını istedi.

İsmail, Şengal'deki toplu mezarlardan çıkarılan 25 kişinin cenazesi için düzenlenen defin töreninde, 500'den fazla kişinin cenazesinin hâlâ morglarda tutulduğunu belirtti.

Ailelerin yaşamını yitiren yakınlarını defnetme hakkının insan onurunun temel bir parçası olduğunu vurgulayan İsmail, adli tıp çalışmalarının yetersiz kaldığını söyledi.

1 Ekim 2026'da toprağa verilen 25 Ezidi, kimlik tespitleri tamamlanarak ailelerine teslim edilen dokuzuncu cenaze grubunu oluşturdu.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin akıbeti bilinmiyor

Ezidi Kürtleri Kurtarma Ofisinin verilerine göre, IŞİD'in 2014'teki saldırılarında yaklaşık bin 500 Ezidi kurşuna dizilerek öldürüldü.

Saldırılar sırasında 6 binden fazla kişi kaçırıldı. Kaçırılanların önemli bir bölümü kadınlar ve çocuklardan oluşuyordu.

Ofisin verilerine göre, kaçırılan yaklaşık 2 bin 500 Ezidinin akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.

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Ne olmuştu? IŞİD, Musul'u ele geçirmesinin ardından 3 Ağustos 2014'te Irak'ın Şengal bölgesine saldırdı. Ezidilerin yaşadığı köy ve yerleşim yerlerinde kitlesel katliamlar gerçekleştirildi. Binlerce kişi yaşadığı yerlerden zorla göç ettirildi. Kadınlar ve kız çocukları kaçırılarak cinsel köleliğe maruz bırakıldı. Erkekler ve erkek çocuklarının bir bölümü toplu infazlarda öldürüldü. Ezidiler, tarihleri boyunca maruz kaldıkları katliamların devamı olarak gördükleri 2014 saldırılarını “73. Ferman” olarak adlandırıyor. Şengal, 13 Kasım 2015'te IŞİD'den geri alındı. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen soruşturmalar, IŞİD'in Ezidilere karşı işlediği suçların soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları kapsamında değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Aradan geçen 12 yılı aşkın süreye rağmen toplu mezarların açılması, cenazelerin kimliklendirilmesi, kayıpların bulunması ve sorumluların yargılanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

(FY)