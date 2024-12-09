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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2024 14:11
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2024 14:11
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Senegalli balıkçılardan doğal resif üzerine platform kuran BP'ye tepki

Balıkçılar, bölgedeki en büyük doğal resif üzerine inşa edilen platform nedeniyle balık avlayamadıklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Senegalli balıkçılardan doğal resif üzerine platform kuran BP'ye tepki
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Senegalli balıkçılar, BP'nin "Greater Tortue Ahmeyin (Büyük Kamplumbağa Ahmeyin-GTA)" projesi kapsamında bölgedeki en büyük doğal resif üzerine kurduğu platformun balıkçılığı olumsuz etkilediğini belirterek tepki gösterdi.

Senegal'in kuzeyinde yer alan, başkent Dakar'a yaklaşık 270 kilometre mesafedeki Saint-Louis kentindeki balıkçılar, GTA Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla bölgedeki en büyük doğal resif üzerine kurulan platform nedeniyle balık avlayamadıklarını söylüyor.

Resif, genellikle mercanlar, deniz canlılarının salgıladığı kireç taşı birikintileri veya kayalıklardan oluşan, deniz yüzeyine yakın bölgelerde bulunan doğal yapılardır ve deniz ekosistemleri için kritik öneme sahiptir.

"Diattara" isimli bölgedeki en büyük doğal resifin üzerine kurulan platform nedeniyle balıkçılar, en çok balığın avlandığı alana erişemiyor, platforma yaklaşmalarına da izin verilmiyor.

“Balıkçılık imkânsız hale geldi”

Balıkçılar, aynı zamanda BP’nin Saint-Louis'de ne bir ofisi ne de bir yetkilisinin bulunduğuna dikkati çekiyor.

Saint-Louis Geleneksel Balıkçılar Derneği Başkanı El Hadj Dousse, balıkçılığın imkânsız hale geldiğini, “gençlerin geleceğinin çalındığını” ve göçün arttığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre balıkçılar, BP’nin yerel halkın taleplerine kulak tıkadığını vurguladı.

BP ise balıkçılara yapay resif sayısına ilişkin bir taahhütte bulunmadığını ve altı resif yerine tek bir resifin daha etkili yönetileceğini savundu. Şirket ayrıca, yıl sonuna kadar Saint-Louis’de bir bilgi merkezi açmayı planladığını duyurdu.

GTA projesi, Senegal ve Moritanya açıklarında her yıl 2,3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretmeyi hedefliyor ve 15 milyar metreküplük rezerv içerdiği tahmin ediliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Senagalli balıkçılar bp çevre resif
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