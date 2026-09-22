Sendikalardan ortak çağrı: Okullarda güvenlik önleyici politikayla sağlanmalı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül sabahı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 15 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırgan ve ailesi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı, okulun "birinci derece riskli" olarak sınıflandırıldığını açıkladı. Eğitim sendikaları, fiziki güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu belirterek şiddeti doğuran toplumsal koşullara karşı önleyici politikalar geliştirilmesini istedi. Eğitim-İş, 23 Eylül'de derslere siyah giyinerek girme kararı aldı. Sendikalar, çocukların silahlara erişiminin araştırılmasını ve ailelerin sorumluluk almasını talep etti. Yedi bakanlık saldırıdan bir gün önce okul güvenliğine ilişkin protokol imzalamıştı. Olayda idari ihmal olup olmadığı soruşturuluyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırının ardından eğitim sendikaları, okul güvenliğinin yalnızca fiziki güvenlik tedbirleriyle sınırlı kalmaması ve şiddeti doğuran koşullara karşı önleyici ve kalıcı politikalar geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Turgutlu’da lise yakınında silahlı saldırı: 3 öğrenci yoğun bakımda

Eğitim-İş, saldırının ardından 23 Eylül Çarşamba günü tüm okullarda derslere siyah giyinerek girme kararı aldı. Sendika üyeleri 23, 24 ve 25 Eylül’de de “Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim” kokartı takacak.

Sendika, eylemin amacını “okullarımızda tırmandırılan şiddete karşı tepkimizi göstermek, meslek onurumuzu ve can güvenliğimizi sağlamak” olarak açıkladı.

Saldırının ardından Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No’lu Şube, Türk Eğitim-Sen Manisa 1 No’lu Şube, Eğitim-İş Manisa 1 No’lu Şube, Eğitim-Sen Manisa Şubesi ve Eğitimin Gücü-Sen temsilcileri de okul önünde ortak bir açıklama yaptı.

Beş sendika, olayın tüm yönlerinin aydınlatılmasını, adli ve idari soruşturmanın titizlikle yürütülmesini ve benzer saldırıları önleyecek kalıcı tedbirlerin alınmasını istedi. Sendikalar adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No.Şube Başkanı Ahmet Yasav, okul ve çevresindeki güvenliğin bütünlüklü biçimde ele alınması gerektiğini söyledi.

Eğitim Sen: Kapıya güvenlikçi koymak yetmiyor

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Millî Eğitim Bakanlığının okul güvenliğine yaklaşımının fiziki önlemlerle sınırlı kalmasına itiraz etti.

Saldırının okul dışından yine okulun bir öğrencisi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Irmak, “Kapıya bir güvenlikçi konulduğunda şiddetin önüne geçilmiyor. Bunu defaatle söyledik” dedi.

Sorunun “toplumsal ve çok katmanlı” olduğunu belirten Irmak, bilimsel ve pedagojik önlemler alınmadığı sürece benzer olayların yaşanmaya devam edeceğine dair uyarıda bulundu.

Türk Eğitim-Sen: Çocuklar silahlara nasıl ulaşabiliyor?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise saldırının silaha erişim boyutunun araştırılmasını istedi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin de öğrenci olmasına dikkat çeken Geylan, “Çocuklarımızın dahi silaha bu kadar kolay ulaşabilmesi nasıl mümkün olabiliyor?” diye sordu. Geylan, soruşturmanın bu yönüyle de yürütülmesini ve okul şiddetinin önlenmesinde ailelerin de sorumluluk almasını istedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki çocukla birlikte annesi, babası ve dedesinin de gözaltına alındığını açıkladı. Saldırıda kullanılan av tüfeğinin çocuğun eline nasıl geçtiği soruşturuluyor.

Okul “birinci derece riskli” olarak sınıflandırılmış

Sendikaların güvenlik tartışmasına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin güvenlik değerlendirmesi konusundaki açıklması yeni bir boyut kazandırdı:

“Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan biri.”

Bakan, saldırı sırasında okulda bir bekçi ve bir bahçe görevlisinin bulunduğunu belirtti. Olayda idari sorumluluk veya ihmal bulunup bulunmadığını araştırmak üzere bir mülkiye başmüfettişi ile iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini, Millî Eğitim Bakanlığının da müfettiş gönderdiğini açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığı olayın okul binasının dışında gerçekleştiğini bildirdi. Ancak okul güvenliği düzenlemeleri yalnızca bina içini değil, okul çevresini ve öğrencilerin giriş-çıkış saatlerini de kapsar.

Manisa dört gün önce güvenlik önlemlerini açıklamıştı

Manisa Valiliği saldırıdan dört gün önce, 18 Eylül’de yeni eğitim yılı için alınan güvenlik tedbirlerini açıklamıştı. İl genelinde 507 okulda 531 bahçe görevlisi, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde ise 59 ekipte 118 personel görevlendirilmesi öngörülüyordu.

Turgutlu’daki saldırı, öğrencilerin okula geldiği sırada, saat 07.59 dolaylarında meydana geldi. Bu nedenle idari soruşturmanın yanıtlaması gereken sorulardan biri, “birinci derece riskli” İnci Üzmez MTAL için öngörülen güvenlik planının saldırı sabahı nasıl uygulandığı olacaktır.

Yedi bakanlık saldırıdan bir gün önce protokol imzaladı

Saldırıdan bir gün önce, 21 Eylül’de, aralarında İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlıklarının da bulunduğu yedi bakanlık *“Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” imzalamıştı.

İçişleri Bakanı Çiftçi protokolün imza töreninde, geçen eğitim yılında yaşanan okul saldırılarının ardından tedbirlerin artırıldığını belirterek, “Her ihbarı titizlikle değerlendirmek ve tehlikeyi büyümeden fark etmek mecburiyetindeyiz” demişti.

İkisi ağır 11 öğrenci yaralandı

Saldırı 22 Eylül sabahı saat 07.59 sıralarında İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi.

Adalet Bakanı Gürlek, 11 öğrencinin yaralandığını ve ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki öğrenci yakalandı; annesi, babası ve dedesi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

/AEK)