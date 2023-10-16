Sendikalardan İsrail protestosu: İşçi sınıfı Filistin’in yanında

DİSK/DevTurizm-İş, DEV TEKSTİL, DGD-SEN, DİSK/Enerji-Sen, İnşaat-İş Sendikası, DİSK/LİMTER-İŞ, KATAŞ-SEN, PTT-Sen çağrısıyla bugün (16 Ekim) saat 19.00’da İsrail Konsolosluğu önünde eylem yapan sendikalar Filistin’e destek açıklaması yaptı.

Sendikalar, yıllardır Filistin halkının evlerine, iş yerlerine ve tarım arazilerinin İsrail tarafından işgal altında olduğu belirterek işgal eden tarafın mağdur gösterildiğini söyledi.

Açıklamada, İsrail’in para, silah ve her türlü manevi destekle korunduğu ve Gazze’de savaş kurallarını hiçe saydığı belirtildi.

Filistin'in egemenlik hakkının her seferinde ihlal edildiği vurgulanırken bugün yaşanan katliama 7 Ekim günü direniş güçlerince gerçekleştirilen operasyon bahane ediliyor dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ortadoğu’da Kürtler, Araplar, Ezidiler gibi bu toprakların kadim halkları yıllardır emperyalist savaş politikaları sonucunda kanla gözyaşıyla en canice ölümlerle yaşamaya direnmeye çalışıyorlar. Emperyalistle ve onların işbirlikçileri bu topraklardan atılmadıkça emekçi halklara huzur gelmeyecek.

Buradan bir kez daha Filistin halkının meşru mücadelesini selamlıyoruz. Filistin halkı yalnız değildir, dünyanın tüm ezilenleri, emekçileri onlarla beraberdir. Her ne olursa olsun biz işgale işgal, katliama katliam demekten vazgeçmeyeceğiz. İşgalci İsrail bugün Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirmektedir. Bu soykırımın karşısında, direnen Filistin halkının yanındayız.”

Bandista’dan eyleme destek

Daha önce grevdeki Trendyol depo işçileri ve Sputnik işçilerine destek veren Bandista grubu eylem sonunda Filistin halkı için de şarkılarını söyledi.