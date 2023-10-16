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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 20:13
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 20:49
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Sendikalardan İsrail protestosu: İşçi sınıfı Filistin’in yanında

İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yapan sekiz sendika, Gazze’ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Ali Dinç
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Ali Dinç

Ali Dinç
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/sendikalardan-israil-protestosu-isci-sinifi-filistinin-yaninda.jpg
fotoğraflar: ali dinç/bianet

DİSK/DevTurizm-İş, DEV TEKSTİL, DGD-SEN, DİSK/Enerji-Sen, İnşaat-İş Sendikası, DİSK/LİMTER-İŞ, KATAŞ-SEN, PTT-Sen çağrısıyla bugün (16 Ekim) saat 19.00’da İsrail Konsolosluğu önünde eylem yapan sendikalar Filistin’e destek açıklaması yaptı.

Sendikalar, yıllardır Filistin halkının evlerine, iş yerlerine ve tarım arazilerinin İsrail tarafından işgal altında olduğu belirterek işgal eden tarafın mağdur gösterildiğini söyledi.

Açıklamada, İsrail’in para, silah ve her türlü manevi destekle korunduğu ve Gazze’de savaş kurallarını hiçe saydığı belirtildi.

Filistin'in egemenlik hakkının her seferinde ihlal edildiği vurgulanırken bugün yaşanan katliama 7 Ekim günü direniş güçlerince gerçekleştirilen operasyon bahane ediliyor dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ortadoğu’da Kürtler, Araplar, Ezidiler gibi bu toprakların kadim halkları yıllardır emperyalist savaş politikaları sonucunda kanla gözyaşıyla en canice ölümlerle yaşamaya direnmeye çalışıyorlar. Emperyalistle ve onların işbirlikçileri bu topraklardan atılmadıkça emekçi halklara huzur gelmeyecek.

Buradan bir kez daha Filistin halkının meşru mücadelesini selamlıyoruz. Filistin halkı yalnız değildir, dünyanın tüm ezilenleri, emekçileri onlarla beraberdir. Her ne olursa olsun biz işgale işgal, katliama katliam demekten vazgeçmeyeceğiz. İşgalci İsrail bugün Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirmektedir. Bu soykırımın karşısında, direnen Filistin halkının yanındayız.”

Bandista’dan eyleme destek

Daha önce grevdeki Trendyol depo işçileri ve Sputnik işçilerine destek veren Bandista grubu eylem sonunda Filistin halkı için de şarkılarını söyledi.

Filistin İsrail filistin israil
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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