Sendikalardan gazetecilere yönelik gözaltılara tepki

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), ortak bir açıklama yayınlayarak gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu ve İBB aleyhine görüş oluşturan bilirkişiye ilişkin haberinden sonra kendisini arayarak cevap hakkını kullanmasını isteyen gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve televizyoncu Seda Selek dün akşam gözaltına alındı. Ardından bugün Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Tokdaş gözaltına alındı.

Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz’a da gözaltı

Sendikalar “Toplumsal desteğini yitiren iktidar, yargıyı siyasallaştırarak, demokrasiden arta kalan ne varsa yok ederek, toplumu sindirerek gücünü korumaya çalışmaktadır. Bu güç toplama çabalarının bir parçası olarak son dönemde gazeteciler hedef alınmaktadır. Gazetecilerin gözaltına alınması ve tutuklanması sıradanlaştırılmak istenmektedir” dedi.

Halk TV gazetecilerinden önce 2025 yılının başında 6 gazetecinin tutuklandığına ve onlarca gazeteci hakkında soruşturma açıldığına değinen sendikalar “Hedef alınan sadece gazeteciler değil halkın haber alma hakkıdır, hakikattir, ifade özgürlüğüdür” dedi.

Gazetecilere yönelik soruşturma ve davaları “siyasallaşmış yargı operasyonları” olarak nitelendiren sendikalar “hedef alınan adalet, demokrasi ve halk iradesidir” dedi.

(EC)