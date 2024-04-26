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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 14:17
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 14:28
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Sendikalardan Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartı: "Herkes Taksim'e"

Yedi sendika, Galata ve Haliç köprülerine astıkları 1 Mayıs pankartlarıyla Taksim’e çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sendikalardan Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartı: "Herkes Taksim'e"

DİSK/Enerji-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat-İş, Mağaza Market-Sen, TOMİS, DGD-SEN ve DEV TEKSTİL bugün Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartları astı.

DİSK, 1 Mayıs için Taksim çağrısı yaptı
DİSK, 1 Mayıs için Taksim çağrısı yaptı
2 Nisan 2024

“Geri alacağız, Taksim bizimdir - 1 Mayıs’ta herkes Taksim’e” yazılı pankartlar asan yedi sendikanın, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar şöyle:

DİSK/Enerji-Sen: Galata Köprüsü. Yaşasın 1 Mayıs! 1 Mayıs’ta ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız! İstanbul’da Taksim Meydanı’ndayız!

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: İstanbul | Sendikamızın da aralarında bulunduğu Mücadeleci Sendikalar, 1 Mayıs’ın çağrısını yaygınlaştırmak ve kitlesel 1 Mayıs’ı örgütlemek için bütün gücü ile çalışıyor. Bugün de Galata ve Haliç köprülerine #1MayıstaHerkesTaksime pankartları asıldı. Emekçiler, gençler 1 Mayıs’a!

İnşaat-İş: Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç metro köprülerinden pankartlarımızı astık. #1MayıstaHerkesTaksime

Mağaza Market-Sen: Haliç Köprüsü. 1 Mayıs’ta Taksim’i geri alacağız. Az işçiyle, çok iş düzenine son vereceğiz.

TOMİS: Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç Metro köprülerinden pankartlarımızı astık. Durduramayacaklar halkın akan coşkun selini...

DGD-SEN: Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi... Taksim işçiye yasaklanamaz! Taksim bizimdir! 1 Mayıs’ta herkes Taksim’e!

DEV TEKSTİL: Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç metro köprülerinden pankartlarımızı astık. Durduramayacaklar halkın akan coşkun selini... #1MayıstaHerkesTaksime

(VC)

disk/enerji-sen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İnşaat-İş DGD-SEN mağaza market-sen dev tekstil
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