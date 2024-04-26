Sendikalardan Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartı: "Herkes Taksim'e"
DİSK/Enerji-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, İnşaat-İş, Mağaza Market-Sen, TOMİS, DGD-SEN ve DEV TEKSTİL bugün Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartları astı.
DİSK, 1 Mayıs için Taksim çağrısı yaptı
“Geri alacağız, Taksim bizimdir - 1 Mayıs’ta herkes Taksim’e” yazılı pankartlar asan yedi sendikanın, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar şöyle:
DİSK/Enerji-Sen: Galata Köprüsü. Yaşasın 1 Mayıs! 1 Mayıs’ta ülkemizin dört bir yanında meydanlardayız! İstanbul’da Taksim Meydanı’ndayız!
Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: İstanbul | Sendikamızın da aralarında bulunduğu Mücadeleci Sendikalar, 1 Mayıs’ın çağrısını yaygınlaştırmak ve kitlesel 1 Mayıs’ı örgütlemek için bütün gücü ile çalışıyor. Bugün de Galata ve Haliç köprülerine #1MayıstaHerkesTaksime pankartları asıldı. Emekçiler, gençler 1 Mayıs’a!
İnşaat-İş: Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç metro köprülerinden pankartlarımızı astık. #1MayıstaHerkesTaksime
Mağaza Market-Sen: Haliç Köprüsü. 1 Mayıs’ta Taksim’i geri alacağız. Az işçiyle, çok iş düzenine son vereceğiz.
TOMİS: Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç Metro köprülerinden pankartlarımızı astık. Durduramayacaklar halkın akan coşkun selini...
DGD-SEN: Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi... Taksim işçiye yasaklanamaz! Taksim bizimdir! 1 Mayıs’ta herkes Taksim’e!
DEV TEKSTİL: Mücadeleci sendikalar olarak bu sabah Galata ve Haliç metro köprülerinden pankartlarımızı astık. Durduramayacaklar halkın akan coşkun selini... #1MayıstaHerkesTaksime
📢 Sendikalardan Galata ve Haliç köprülerine 1 Mayıs pankartı: #1MayıstaHerkesTaksimehttps://t.co/g5eyvSlb2T pic.twitter.com/YXdPTJuo5I— bianet (@bianet_org) April 26, 2024
(VC)