Sendikalardan asgari ücret tepkisi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), dün gece asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından basın açıklamaları yaptı.

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Üç sendika da asgari ücretin artış oranının TÜİK’in resmi enflasyon rakamından az olduğuna ve Türkiye’de asgari ücretin normalleştiğine dikkat çekiyor.

DİSK: “Asgari ücret milyonların meselesidir”

DİSK, basın açıklamasında “İşverenlerin ve hükümetin tek taraflı kararıyla asgari ücret belirlenirken uluslararası sermaye çevrelerine verilen yüzde 30 artış sözüne kuruşu kuruşuna uyuldu” dedi.

DİSK ayrıca geçen yıl asgari ücrete 5600 lira artış yapılmış iken, yıl boyunca asgari ücretin alım gücünün 7500 lira azaldığını kaydetti. Buna göre söz konusu kayıp telafi edilmediği gibi asgari ücret geçen senekinden bile az miktarda, 5100 lira artırıldı.

Asgari ücretin artış oranının TÜİK’in resmi enflasyon oranından daha düşük olduğunun altını çizen DİSK, vergi ve harçlardaki artışın değerleme oranının yüksekliğine dikkat çekti:

“Bu asgari ücret bu ülkeyle, işçiyle, ücretliyle, dar gelirliyle dalga geçmektir, milyonları yoksulluğa değil, açlığa mahkûm etmektir. Bu ülkede yaşayan herkesin gerçek olmadığını yaşayarak bildiği TÜİK’in resmi enflasyon rakamının bile yüzde 46 olduğu koşullarda yüzde 30’luk bir artış ile milyonlarca işçi ve ailesi enflasyona açıkça ezdirildi. Devletin toplayacağı vergi ve harçlardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 44 iken asgari ücrete bunun çok altında bir artış yapıldı.

Asgari ücretin Türkiye’de ortalama bir ücret olduğunu vurgulayan DİSK, yeni asgari ücretin ucuz ve güvencesiz işçiliği artıracağının altını çizdi:

“Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye’de asgari ücret istisnai bir ücret değil, ortalama bir ücrettir. Asgari ücret, işçi sınıfının en az yarısının ücretidir, milyonların meselesidir.

“Asgari ücrete ve genel olarak ücretlere dair tarafların yaklaşımı nasıl bir ülke hayal ettiklerinin göstergesidir. Ülkeyi yönetenler bu asgari ücretle Türkiye’nin uluslararası piyasalarda ucuz ve güvencesiz işçi cenneti olarak sunulmasına karar verdiklerini bir kez daha ilan etmiştir.

KESK: “Hedef tüm çalışanları kölelik koşullarına mahkum etmek”

KESK, bugün Ankara şubesinde yaptığı basın açıklamasında “mevcut iktidar kime hizmet ettiğini, kimin çıkarlarını kuruduğunu, kimleri yok saydığını bir kez daha ispatlamış oldu” dedi.

Son beş yılda TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farka dikkat çeken KESK “Bu; ücretlerimizin nasıl buharlaştığını, işçinin, kamu emekçisinin, emeklini, asgari ücretlinin gerçek enflasyona nasıl ezim ezim ezildiğini ispatlamaktadır.” dedi.

Patronların çalışanlara asgari ücretin sadece bir tık üzerinde ücret verdiklerine dikkat çeken KESK, “Türkiye'de ise her iki çalışandan biri asgari ücretlidir. Her üç çalışandan ikisinin aldığı ücret asgari ücretin sadece yüzde 20 fazlasını, bugünkü rakamlarla 20.400 lirayı geçmemektedir.” dedi ve şöyle ekledi:

“Bugün Türkiye tüm çalışanlar için bir asgari ücret ülkesine çevrilmiş, asgari ücret geldiğimiz noktada da bırakalım ortalama ücreti ve temel ücret haline getirilmiştir.

KESK ayrıca Türkiye’de enflasyonun artan fiyatlara yetişmeye çalıştığını vurgulayarak “Gözünü daha fazla kar hırsı bürüyen sermaye çevreleri; ürünleri, hizmetleri enflasyonu çok üzerinde fiyatlandırarak enflasyonu tırmandırmaya devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

KESK açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

Sermayenin, patronların, paradan para kazanan finans çevrelerinin faizcilerin bankaların aşırı karını denetlemek, sınırlandırmak bir yana bu çevrelere teşvikler yağdıran siyasi iktidar çalışanlara reva görmüştür.

Hedef tüm çalışanları kölelik koşullarına mahkum etmektir. Tek çözüm zam fırsatını hız kesmeden sürdürdüğü emeği, kölelik dayatıldığı koşullarda tüm emekçilerin, işçilerin insanca yaşamasına yetecek bir ücret emekten çalınanların geri alma mücadelesini birleştirmekten geçmektedir.

TGS: “Asgari değil, sefalet ücreti açıklandı”

TGS, dün akşam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın TÜRK-İŞ olmadan gerçekleştirdiği asgari ücret toplantısını “daha önce örneği olmayan bir yöntem” ve “gerçek bir pazarlık değil, dayatma” olarak nitelendirdi.

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TGS, “Sadece işverenlerin isteğini yerine getiren AKP iktidarı, milyonlarca işçiye sefalet ücretini layık gördü, sermayenin tarafında olduğunu bir kez daha ortaya koydu.” dedi.

Asgari ücret artış oranının TÜİK resmi enflasyon oranından az olduğuna dikkat çeken TGS, “gazeteci yoksulluğu haberi de yoksullaştırır, zayıflatır” dedi:

“TÜİK'in yalancı enflasyonunu bile görmezden gelerek işçiye yüzde 30’luk artışı reva gören iktidar, işverene verdiği destek miktarına ise yüzde 43 zam yaptı. Bu tutum, işçi ve emekçilere 'Hayatta kalma mücadelesi vermeye devam edin' demektir.

"Unutmayalım ki, gazeteci yoksulluğu haberi de yoksullaştırır, zayıflatır. Gazetecinin aç kalması, haber alma hakkını da etkiler. Ve 2025’in eşiğindeki Türkiye’de çalışan diğer kesimler gibi gazeteciler de hayatta kalma mücadelesi veriyor.

(EC)