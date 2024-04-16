Sendikalar ve emek örgütlerinden 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama daveti

Sendikalar ve emek örgütleri İstanbul, Beşiktaş İskele Meydanı’ndaki basın açıklamasıyla tüm kesimleri Taksim'de yapılacak 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Taksim'deki 1 Mayıs kutlamaları programını açıkladı.

DİSK Genel Sekreteri Görgün:

"Taksim 1 Mayıs alanı keyfiliğe

karşı hukukun simgesidir"

Basın açıklamasını düzenleyen kuruluşlar adına ortak açıklamayı sunan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, "Işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykıracağız. Türkiye 'nin dört bir yanında meydanlarda buluşacak ekmeğimizin her gün küçülmesine adaletin terazisinin tamamen bozulmasına en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hep bir ağızdan dur diyeceğiz" dedi.

2024 1 Mayıs'ında Taksim 1 Mayıs alanında

Görgün "2024 1 Mayıs'ında Türkiye'nin ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü kulağı İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında olacak. Milyonlarca kalp Taksim 1 Mayıs alanında atacak" dedi.

"Bizler işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz. Ve insanca yaşamayı sonuna kadar hak ediyoruz. Ancak bugünlerde değil insanca yaşamak hayatta kalmak sahip giderek zorlaşıyor. Insanca yaşayamıyorsak bu ülke fakir olduğu için değil, ülkenin kaynakları yetersiz olduğu için değil." diyen Görgün, "Bu ülkenin kaynakları[nın] hepimizi insanca yaşatmaya yeteceğini" vurguladı: "Yeter ki kaynaklarımız bankalara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha, savaşa değil, işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın. Yeter ki çağrıları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönen bu bu düzene bir son verilsin."

Ülkeyi yönetenlerin yoksuldan alıp zengine, emekçiden alıp sermayeye kaynak aktarmayı görev bilidiğini, bankalar, holdingler, şirketler kâr açıklarken enflasyonun sebebi olarak emekçilerin gösterildiğini vurgulayan Görgün "zenginlerin ve muktedirlerin hiçbir kurula uymak zorunda olmadığı bir düzende milyonların ekmeği, hakları, tüm özgürlükleri gasp ediliyor. Örneğin TÜİK mahkeme kararlarına uymayarak enflasyon verilerini nasıl hesapladığını hala açıklamıyor." dedi.

"Dünyanın en uzun çalışan, en az izin kullanan, durmaksızın iş cinayetlerine kurban giden emekçileri olarak bu ülkede yaşam savaşı verdiklerini" söyleyen Görgün, otoriter bir rejimin ağır baskısı altında hepimize kölece çalışıp asgari yaşama mahkum ediliyoruz. Bu nedenle demokrasi mücadelesi 2024 1 Mayıs 'ının en asli günlemlerinin başında gelmektedir." diyerek 1 Mayıs gündemini vurguladı.

"Bir elimizde çocuklarımız,

bir elimizde karanfillerimizle

1 Mayıs alanlarına"

"1 Mayıs’ta alanlarda olmak işimize, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak hakkımıza, hukukumuza, gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak söz ve karar hakkımıza; sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza; ifade özgürlüğümüze; yani demokrasiye sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak İstanbul Sözleşmes'ne, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesine sahip çıkmaktır." diyen Görgün emekçileri alanlara çağırdı: "Haydi, bu adaletsiz düzene karşı bir elimizde çocuklarımız, bir elimizde karanfillerimizle 1 Mayıs alanlarına.”

(AEK)