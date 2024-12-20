Sendikalar “Halk için bütçe, demokratik Türkiye” dedi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB), bugün Ankara’da meclisin Çankaya kapısı önünde ortak bir basın açıklaması gerçekleştirmek için bir araya geldi.

Meclisin 2025 yılı için bütçe görüşmeleri devam ederken sendikalar “İktidar, tercihini bir kez daha vergilerimizi, alın terimizi sermayeye kaynak aktarmaktan yana kullanmakta; halkın, emekçilerin bütçe hakkını ise yok saymaktadır. Yoksulluğun derinleştiği, emeğin haklarının gasp edildiği, kamu hizmetlerinin özelleştirilerek ticarileştirildiği bu düzene karşı; halktan, emekten yana, demokratik ve şeffaf bir bütçe talep ediyoruz” diyerek bugün meclise yürümek istedi.

KESK, gelişmeleri sosyal medya platformu X üzerinden aktardı.

Sendikaların meclise yürüyüşü polis barikatıyla engellendi. Bir süre sonra polis, emekçilere müdahale etti.

Sendikalar basın açıklamasını meclis önünde okumak için polis barikatına direndi. "Emekçiye değil, çetelere barikat" dendi.

Polis barikatına direnen sendikalar daha sonra Sakarya Caddesi'nde basın açıklamasını okudu.

TMMOB'dan Özgür Topçu'nun okuduğu basın açıklamasında emekçiler "bizler emeğiyle geçinenler, yaşam mücadelesi verenler meydanlarda hak talep ederken, onlar rant ve sermaye bütçesini dayatıyorlar" dedi.

"Bizler halk için bütçe, insan onuruna yaraşır bir bütçe istiyoruz. Çünkü yüksek enflasyon karşısında bizler her gün yoksullaşırken yaşam mücadelesi veriyoruz. Siyasi ve toplumsal bir krizin içinden de geçiyoruz" diyen emekçiler "eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe harcanması gereken bütçenin yandaşlara, tarikatlara, cemaatlere ve silah tüccarlarına aktarılmasını asla kabul etmiyoruz. Bizler halk için bütçe istiyoruz." dedi.

(EC)

Ayrıca DİSK, gelişmelerle ilgili X üzerinden şunları söyledi: