Sendikalar, boykot yapar mı?

Et Sebze ve Meyve Boykotları (1960’lar) Türkiye'de 1960'lı yıllarda et, sebze ve meyve fiyatlarını protesto etmek için sendikaların çağrısıyla çok sayıda et sebze ve meyve boykotu yapıldı. Aralık 1962’de İzmir’de et fiyatlarını protesto eden sendikalar 10 günlük et boykotu yaptı.