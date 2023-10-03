Sendikacı Yılmaz Karahasan yaşamını yitirdi

Sendikal mücadeleye göçmen işçi olarak geldiği Almanya’da işyeri işçi temsilcisi olarak başlayan Yılmaz Karahasan, Frankfurt’taki evinde hayatını kaybetti.

Bir süre önce yaşadığı kısmi felç nedeniyle hareket yeteneği kısıtlanan Karahasan, ciddi sağlık sorunları yaşıyordu.

1938’de Kilimli’de dünyaya gelen Yılmaz Karahasan’ın babası da Zonguldak’ta Maden İşçileri Sendikası’nın kurucu başkanıydı. Elektrik teknisyenliği eğitimi alan Karahasan, 1958’de, yani Türkiye’den Almanya’ya işgücü göçü henüz resmen başlamamışken geldi.

Beyaz eşya ve otomobil fabrikalarında çalışan Karahasan, elektrik teknisyenliğinin yanı sıra fabrikadaki Türkiyeli işçiler için tercümanlık yaptı. Bu arada üyesi olduğu IG Metall’in ve Alman Sendikalar Birliği’nin (DGB) bünyesindeki sosyal akademide yüksek öğrenim gördü. IG Metall’in 1965’te Bremen’deki kurultayında o zamana kadar göçmenler için yaygın olarak kullanılan “misafir işçi“ (Gastarbeiter) kavramını protesto ederek, “biz misafir değiliz!“ isyanını başlattı. Karahasan, 1968 yılında IG Metall’in Frankfurt’taki genel merkezinde, sendikanın o dönemki sosyalist yöneticilerinin girişimleriyle kurulan “göçmen emekçiler masası“nın yönetimini üstlendi.

Karahasan aynı zamanda sendikanın gazetesi Metall’in Türkçe yayını “Metal Haberler”in yönetimini ve yazı işlerini üstlendi. Bu arada yönetim kurulu sekreterliğini de yürütüyordu, 1992’de de sendikanın yönetim kuruluna seçilen ilk göçmen sendikacı oldu. 1996’da yeniden yönetim kuruluna seçilmeyince emekliye ayrıldı.

Karahasan son olarak 2017’deki Anayasa değişikliği referandumu sürecinde Almanya’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin katıldığı “Demokrasi İçin Hayır“ girişimlerine aktif destek verdi. (GK/AÖ)