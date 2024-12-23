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HAKLAR
Yayın Tarihi: 23 Aralık 2024 17:07
 ~ Son Güncelleme: 23 Aralık 2024 17:22
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Sendika üyelerine çıplak arama ve sağlık hakkı ihlali

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (Dev-Tekstil), sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan beş üyesinin hak ihlaline ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: MA
Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir şubesinde bir basın toplantısı yapan Dev-Tekstil, üç tutuklu üyesiinin çıplak aramaya maruz bırakıldığını ve iki tutuklu üyesinin ise sağlık hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Dev-Tekstil, basın toplantısında, “örgüt üyeliği” iddiasıyla 29 Kasım’da tutuklanan beş üyesinden üçünün Söke T Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıplak aramaya maruz bırakıldığını ifade etti.

Sendika ve mahpusların yakınlarının düzenlediği basın toplantısında “Çıplak arama işkencedir! İşkence insanlık suçudur” pankartı asıldı.

Dev-Tekstil adına konuşan ve çıplak aramanın bizzat cezaevi doktoru gözetiminde olduğunu belirten Sonay Tezcan, “Biliyoruz ki; Söke’de yaşanan çıplak arama işkencesi, bu ülkede milyonlarca emekçiye yaşamın her alanında uygulanan hukuk ve insanlık dışı tutum ve dayatmaların bir parçasıdır. Çıplak arama işkencesi Türkiye’deki cezaevi yönetim ve denetim mantığının bir sonucudur" dedi.

Diğer iki üyenin ise Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde iki hafta boyunca tekli hücrede tutulduğu ve daha sonra İzmir-Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde sağlık hakkının ihlal edildiği kaydedildi. Cezaevinde sabahları kahvaltı yerine sadece kuru ekmek verildiğini aktaran Tezcan, mahpusların sağlık ihtiyaçlarının karşılanmadığını, kullanması gereken ilaçların temin edilmediğini belirtti.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
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