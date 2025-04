Sendîka û rêxistinên pîşeyî: Di 1ê Gulanê de em li Kadikoyê ne

Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Şoreşger (DÎSK), Konfederasyona Sendîkayên Kedkarên Cemaweriyê (KESK), Yekitiya Odeyên Endezyar û Avahîsazên Tirkan (TMMOB) û Yekitiya Bijîşkên Tirkan (TTB), têkildarî bernameya 1ê Gulanê Roja Kedkar û Karkeran ku biryar hatibû dayin li Kadikoyê were pîrozkirin, li Qada Îskeleyê ya Beşîktaşê daxuyanî dan.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Hevberdevkê Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) Alî Kenanoglû, endamên sendîkayê û gelek kes tev li daxuyaniyê bûn. Seroka Giştî ya DÎSKê Arzu Çerkezoglû metna hevpar xwend û got ku ew 1ê Gulanê li her çar aliyên Tirkiyeyê birêxistin dikin.

Arzu Çerkezoglûyê diyar kir û got: “Weke xwediyên esil ên vî welatî em ê li qadan bin û em ê bi ser kevin.”

Bi domdarî Arzu Çerkezoglû têkildarî qedexekirina Qada Taksîmê axivî û got: “Rastiya Qada Taksîmê, di sala 1977’an de ji bo me nîqaşên xelasbûyî ye. Dema me mezintirîn 1’ê Gulanên cîhanê li Taksîmê li dar xistî jî, dema pêşiya me hatî girtin jî ev rastî qet neguherî. Qada Taksîmê, êdî bûye sembola 1’ê Gulanê. Biqasî qadekî dîrokî, her wiha rastiyeke hiqûqî jî ye. DMME’yê li dinyayê cara ewil têkildarî qadekê biryar da. Biryar da ku Qada Taksîmê qada 1’ê Gulanê ye. AYM’ê jî par careke din biryar da ku Qada Taksîmê qada 1’ê Gulanê ye. Tevî vê jî Qada Taksîmê careke din bi awayekî derhiqûqî li çîna karkeran hatiye qedexekirin.”

“Helwesta desthilatê ya ji bo Taksîmê hê berdewam e”

Arzu Çerkezoglûyê anî ziman ku ji bo 1ê Gulanê dîsa li Qada Taksîmê pîroz bikin serlêdan kirine û lê ev helwesta qedexeker hêj didome. Arzu Çerkezoglû, diyar kir ku wan biryardariya xwe ya ji bo 1ê Gulanê li Qada Taksîmê pîroz bikin dîsa ji desthilatê re ragihandine û got: “Helwesta wan a qedexeker hêj didome.”

Qada Kadikoyê

Arzu Çerkezoglûyê axaftina xwe wiha qedand: “Yek ji qadên me berê 1ê Gulanê lê pîroz dikir jî Kadikoy bû. Îsal beriya ku ji îradeya xwe paşvegavê biavêjin, em ê li Qada Kadikoyê ya Stenbolê bên gel hev.”