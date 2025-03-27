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Yayın Tarihi: 27 Mart 2025 09:44
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2025 09:48
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Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest

Sendika.Org muhabiri Zişan Gür, Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu protestolarını takip ederken gözaltına alınmıştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ederken Saraçhane’de gözaltına alınan Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gür, dün akşam saatlerinde aynı eylemlerde gözaltına alınan 66 kişiyle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Dosyalara tek bir savcı baktı. Gözaltındakilerin ifadesini almayan savcı beş dakika içinde 44 kişiyi tutuklama, 22 kişiyi de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği 26 kişiyi tutuklanırken 40 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sendika.org
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