İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ederken Saraçhane’de gözaltına alınan Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gür, dün akşam saatlerinde aynı eylemlerde gözaltına alınan 66 kişiyle birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Dosyalara tek bir savcı baktı. Gözaltındakilerin ifadesini almayan savcı beş dakika içinde 44 kişiyi tutuklama, 22 kişiyi de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği 26 kişiyi tutuklanırken 40 kişiyi adli kontrolle serbest bıraktı. Sendika.Org muhabiri Zişan Gür adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

(HA)