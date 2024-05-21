Sendika.Org bürosuna polis baskını

İstanbul’daki Sendika.Org bürosu, sabah erken saatlerde polis tarafından basıldı.

Polislerin geldiği esnada büroda kimse olmasa da bürodaki kitaplıkların dağıtıldığı, dolapların karıştırıldığı ve kapı kilidinin değiştirildiği görüldü.

Sendika.org’da yer alan habere göre, büroda asılı olan fotoğraflardan ikisinin çıkarıldığı, daha önce Ankara’da Yüksel Caddesi’nde işe iade talebiyle yaptığı eylemlerle anılan Nuriye Gülmen’in fotoğrafının polislerce alındığı anlaşıldı. (TY)