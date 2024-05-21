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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 14:19
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 14:19
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Sendika.Org bürosuna polis baskını

Polis baskını, İstanbul’da 1 Mayıs’a katılanlara yönelik ev baskınlarıyla aynı saatlerde gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Sendika.Org bürosuna polis baskını
Kitaplıklardan çıkarılan kitaplar masaya dizilmiş halde, Fotoğraf: Sendika.org

İstanbul’daki Sendika.Org bürosu, sabah erken saatlerde polis tarafından basıldı.

Polislerin geldiği esnada büroda kimse olmasa da bürodaki kitaplıkların dağıtıldığı, dolapların karıştırıldığı ve kapı kilidinin değiştirildiği görüldü.

Sendika.org’da yer alan habere göre, büroda asılı olan fotoğraflardan ikisinin çıkarıldığı, daha önce Ankara’da Yüksel Caddesi’nde işe iade talebiyle yaptığı eylemlerle anılan Nuriye Gülmen’in fotoğrafının polislerce alındığı anlaşıldı. (TY)

1 Mayıs sendika.org Basın Özgürlüğü ifade özgürlüğü
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/haber/hedef-gosterilen-sendika-org-gerici-tehditler-karsisinda-susmayacagiz-292763
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/haber/yeni-akit-charlie-hebdo-haberi-nedeniyle-sendika-orgu-hedef-gosterdi-292287
sendika.org sansürü yendi, 1921 gün sonra açıldı
28 Ekim 2020
/haber/sendika-org-sansuru-yendi-1921-gun-sonra-acildi-233517
Türkiye sendika.org’un erişime engellenmesine ilişkin savunma yapacak
19 Ekim 2020
/haber/turkiye-sendika-org-un-erisime-engellenmesine-iliskin-savunma-yapacak-232998
AYM'den ikinci sendika.org kararı
15 Eylül 2020
/haber/aym-den-ikinci-sendika-org-karari-230927
AYM: Sendika.org’un Erişime Engellenmesi İfade Özgürlüğü İhlalidir
11 Mart 2020
/haber/aym-sendika-org-un-erisime-engellenmesi-ifade-ozgurlugu-ihlalidir-221245
ATÖLYE BİA TEMMUZ- HABERLER / MEHMET YÜNAÇTI
Vecih Cuzdan: Sokak Ne Zaman Hareketlense Sendika.org Kapatıldı
8 Ağustos 2018
/haber/vecih-cuzdan-sokak-ne-zaman-hareketlense-sendika-org-kapatildi-199818
Sendika.Org’a Polis Baskını
28 Haziran 2018
/haber/sendika-org-a-polis-baskini-198682
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