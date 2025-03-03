Sendika hakkını engelleyen genel müdüre hapis cezası

Türkiye’nin en büyüğü, Avrupa’nın da en büyük beşinci biyogaz üretim tesisi olan Konya Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş. Ekim 2019’da faaliyete geçti.

Tesiste çalışan işçiler DİSK Enerji-Sen’de örgütlenmeye başladı. Yaklaşık 200 kişilinin istihdam edildiği tesiste işçiler 2022’de yüzde 40 çoğunluğa ulaştı.

Sendika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı. Eylül 2022’de yetki geldi. Fakat şirket yetkilileri sendikaya karşı tutum aldı. Yöneticileri sendikayla sözleşme masasına oturmayacaklarını duyurdu. İşçileri de sendikadan istifa etmemeleri durumunda işletmeyi kapatmakla tehdit etti. Süreçte sendikanın yetkisine de itiraz etti.

Bu gelişmeler yaşanırken şirket sendikaya üye olan üç işçiyi işten çıkarttı. Gerekçe olarak yaklaşık bir yıl önce gerçekleşen patlamadan kaynaklı üretim düşüklüğü gösterdi.

DİSK Enerji-Sen gerekçenin gerçeğe aykırı olduğunu belirtip asıl nedenin bu üç işçinin sendikal örgütlenmede kurucu role sahip olmasını gösterdi. Sendika işten çıkarmaların diğer sendikalı işçilerde işten çıkarılma korkusu yaratma amacı taşıdığını kaydetti. Yargıya gitti. Genel Müdür Ali Şahin ve İdari İşler Müdürü Egemen Uzak hakkında şikayette bulundu. Haklarında Çumra Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Savcı "zincilerme suç" dedi, ceza istedi

25 Şubat’ta görülen dördüncü ve son celse karar duruşmasıydı. Duruşma savcısı genel müdür ve idari işler müdürü olan iki sanığın toplu iş sözleşmesi yetki tespitinin tebliğinden sonra işçilerin iş akdini fesettiği gerekçesiyle “sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi” (TCK 118/1) suçundan cezalandırılmalarını istedi. Üstelik birden fazla kişinin işten atıldığını belirterek zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme aynı gün hüküm kurdu ve Genel Müdür Ali Şahin ve İdari İşler Müdürü Egemen Uzak’ı zincirleme bir şekilde işçilerin sendikal haklarını kullanmasını engelledikleri gerekçesiyle 7 ay 15 gün hapse mahkum etti. Ancak iyi hal indirimi uygulayarak 6 ay 7gün hapis cezasında karar kıldı. Daha sonra da 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL adli para cezasına çevirdi. Cezayı da 5 yıl erteledi.

DİSK Enerji Sen “Kararın işçi sınıfına bir kazanım ve sendikal örgütlenmeleri bakımından karşılaştıkları işveren baskılarına karşı emsal olmasını diliyoruz. Sendika hakkını engelleyen patronlar cezasız kalmayacak" dedi.

Öte yandan Ticaret Sicil Gazetesine göre şirket İlhanlar Enerji ve Gübre Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş.’nin gözüküyor. Konya Biyogaz Elektrik Üretim A.Ş., bu şirketle birlikte son üç yıldır hiç vergiye tabii kazanç bildirmemiş. Şirketin Yöetim Kurulu Başkanı Ahmet İlhan, Başkan Yardımcısı ise Uğur Saral.

(HA)