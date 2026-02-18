Şenay Gürler’den tek kişilik performans: Bu Hikâye Senden Uzun Osman

“Ayrılmalıyız! Barışalım mı? Senin canın sağ olsun. Hiç bilmiyorum. Ben artık istemiyorum. Yuvarlanıp gidiyorum. Senden ayrılmaktan bıktım. Düelloya müelloya gitmiyorum. Aman ne bileyim. Oturdum, geçmesini bekliyorum Osman.”

Yazar Aylin Balboa’nın aynı adlı romanından uyarlanan “Bu Hikâye Senden Uzun Osman” tiyatro oyunu sahneye taşınıyor.

Şenay Gürler’in tek kişilik performansıyla izleyici karşısına çıkacağı yapımın prömiyeri 2 Mart 2026’da Zeytinburnu Fişekhane’de gerçekleştirilecek.

Oyun, uzun yıllar birlikte olduğu partneri Osman’dan ayrılan bir kadının, ayrılığın ardından partnerine yazdığı mektuplar üzerinden gelişen içsel dönüşümünü konu alıyor. Başlangıçta eski partnerine hitaben kaleme alınan mektuplar, zamanla karakterin kendi hikâyesini, kırılma anlarını ve kişisel yolculuğunu kayıt altına aldığı bir anlatıya dönüşüyor.

Metin danışmanlığını Sertaç Sayın’ın üstlendiği oyunun yönetmen koltuğunda Salih Usta oturuyor. Dramaturgiyi Ozan Ömer Akgül üstlenirken, yapımcılığını Standarts Yapım gerçekleştiriyor.

Yapım, prömiyer öncesinde yarın (19 Şubat) Podyum Sanat Mahal’de ve 26 Şubat’ta İdris Güllüce Kültür Merkezi’de sahnelenecek. Mart, nisan ve mayıs ayları boyunca İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Sakarya, Bolu, Trabzon, Ordu, Giresun, Diyarbakır, Gaziantep ve Adana’yı kapsayan bir turne programı planlanıyor.

Oyunun biletleri Biletix, Biletinial ve Bubilet üzerinden satışta. (TY)