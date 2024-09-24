Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu için tören düzenlendi

"Salkım Hanım'ın Taneleri" ve "Güz Sancısı" gibi önemli yapımlara imza atan ve dün (23 Eylül) hayatını kaybeden yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu için bugün Torun Center’da bir tören düzenlendi.

Törende konuşan Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu, annesinden çok şey öğrendiğini ifade ederek, "En büyük aşkım, sonsuz flörtüm... Tomris’in oğlu olmak hem çok zor hem de çok kolay. Çetin ceviz bir hayat, uykusuz montaj odaları, bol sigara, çok sayıda senarist, kostümler, güzel oyuncular ve kameralarla dolu nefes kesen bir hayat," dedi.

Ilgaz Giritlioğlu, annesinin reyting ve gelir kaygısından çok, yaptığı işin ruhuna odaklandığını vurgulayarak şunları ekledi:

"Bir projenin ruhu olduğunu ve Türk toplumuyla, yani seyirciyle buluşmanın ne kadar önemli bir sorumluluk taşıdığını bizlere gösterdi. Bu sorumluluğu büyük bir cesaretle omuzlarında taşıdı. Ayrıca 'proje tasarımı' kavramını getirdi. Ön hazırlık aşamasında inceliklere dikkat etti; bir atmosfer yaratırken renklerin, karakterlerin ve tüm detayların nasıl çalışılması gerektiğini bizlere öğretti."

Tomris Giritlioğlu kimdir?

Hatay’da defnedilecek

Oyuncu Cansel Elçin ise Fransa’da yaşadığı dönemde, Giritlioğlu’nun kendisini "Kırık Kanatlar" dizisi için Türkiye’ye gelmeye ikna ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Elçin, Tomris Giritlioğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Arkadaşımdı, dostumdu. Tomris Hanım benim her şeyimdi. Mesleki annem, mentörüm, bana en güzel hikayeleri veren biriydi. Çok cesur bir kadındı. Bizim sektörde, özellikle kadın olmak çok zordu. Sanırım herkes onun hikayelerinde kendisini buldu. Onu, hikayelerini, projelerini çok özleyeceğiz."

Törene Hülya Avşar, Belçim Bilgin, Ahmet Mümtaz Taylan ve Altan Akışık gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi katıldı.

Tomris Giritlioğlu’nun cenaze namazı, bugün ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii’nde kılınacak. Yönetmen, yarın Antakya Asri Mezarlığı’nda defnedilecek. (TY)