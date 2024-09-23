Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Yönetmenliğini üstlendiği “Salkım Hanımın Taneleri”, “Güz Sancısı” gibi filmlerle Türkiye yakın tarihinden önemli hikâyeler anlatan senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giritlioğlu, 67 yaşındaydı.

2002'de TRT'den emekli olan Giritlioğlu, Türkiye'de "dönem dizisi" akımını başlattı.

Sinema sektöründen pek çok isim ve kurumun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, başımız sağ olsun," dedi.

"Hatırla Sevgili" dizisinden bir kare.

“Bu ülke Kürt sevmiyor, Ermeni hiç sevmiyor”

Hrant Dink Vakfı'nın 2016'daki "Hikâyenin Zor Hali: Türkiye’de Yerli Diziler ve Ayrımcılık" panelinde konuşmacı olan Giritlioğlu, şöyle demişti:

“Azınlık olmak illa Ermeni, Rum veya Alevi olmak değil. Bir Müslüman olarak ben de kendimi azınlık hissediyorum. Azınlık duygusunu hep hayatta aktarmaya çalıştım. Bazen düşünüyorum, yaptığımız işler çılgınlıkmış. Şunu gördüm bu ülke Kürt sevmiyor, Alevi sevmiyor, Ermeni hiç sevmiyor. Hatırla Sevgili’de Deniz Gezmiş’in Kürt halkı sözcüğünü kestiler.”

Giritlioğlu, aynı panelde dizi sektöründe birçok zorlukla karşılaştığını belirtmesine rağmen yapmak istediği projeleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Örneğin, "Kayıp Şehir" dizisine trans bir karakter eklediğini, başroldeki kadının seks işçisi olduğunu ve siyah bir gence aşık olan Müslüman bir kadın karakterin hikâyesinin ardından kıyametin koptuğunu söyledi:



“Ben bu işleri yapmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim ve etkilendiğim bir Rus yönetmenin bir sözü vardı: Biz Avrasyalı yönetmenleriniz, biz topraklarımızın hikâyesini anlatmak zorundayız. Bu cümle hiç aklımdan çıkmamasına rağmen ayrımcılığa karşı bir şey yapamıyoruz, büyük engellemelerle karşılaşıyoruz.”

Tomris Giritlioğlu kimdir?