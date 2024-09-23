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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 15:01
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2024 16:53
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Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giritlioğlu, 67 yaşındaydı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti

Yönetmenliğini üstlendiği “Salkım Hanımın Taneleri”, “Güz Sancısı” gibi filmlerle Türkiye yakın tarihinden önemli hikâyeler anlatan senarist, yapımcı ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Giritlioğlu, 67 yaşındaydı.

2002'de TRT'den emekli olan Giritlioğlu, Türkiye'de "dönem dizisi" akımını başlattı.

Sinema sektöründen pek çok isim ve kurumun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun, başımız sağ olsun," dedi.

"Hatırla Sevgili" dizisinden bir kare.

“Bu ülke Kürt sevmiyor, Ermeni hiç sevmiyor”

Hrant Dink Vakfı'nın 2016'daki "Hikâyenin Zor Hali: Türkiye’de Yerli Diziler ve Ayrımcılık" panelinde konuşmacı olan Giritlioğlu, şöyle demişti:

Azınlık olmak illa Ermeni, Rum veya Alevi olmak değil. Bir Müslüman olarak ben de kendimi azınlık hissediyorum. Azınlık duygusunu hep hayatta aktarmaya çalıştım. Bazen düşünüyorum, yaptığımız işler çılgınlıkmış. Şunu gördüm bu ülke Kürt sevmiyor, Alevi sevmiyor, Ermeni hiç sevmiyor. Hatırla Sevgili’de Deniz Gezmiş’in Kürt halkı sözcüğünü kestiler.”

Giritlioğlu, aynı panelde dizi sektöründe birçok zorlukla karşılaştığını belirtmesine rağmen yapmak istediği projeleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Örneğin, "Kayıp Şehir" dizisine trans bir karakter eklediğini, başroldeki kadının seks işçisi olduğunu ve siyah bir gence aşık olan Müslüman bir kadın karakterin hikâyesinin ardından kıyametin koptuğunu söyledi:

Ben bu işleri yapmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim ve etkilendiğim bir Rus yönetmenin bir sözü vardı: Biz Avrasyalı yönetmenleriniz, biz topraklarımızın hikâyesini anlatmak zorundayız. Bu cümle hiç aklımdan çıkmamasına rağmen ayrımcılığa karşı bir şey yapamıyoruz, büyük engellemelerle karşılaşıyoruz.”

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Filmografi

Yönetmen olarak

  • 1989: Kantodan Tangoya
  • 1991: Suyun Öte Yanı
  • 1993: Yaz Yağmuru
  • 1996: 80. Adım
  • 1997: Kördüğüm
  • 1999: Salkım Hanımın Taneleri
  • 2008: Güz Sancısı

Senarist olarak

  • 1989: Kantodan Tangoya
  • 1993: Yaz Yağmuru

Yapımcı olarak

  • 2002: Aşk Meydan Savaşı
  • 2005-2006: Aşka Sürgün
  • 2006: Esir Kalpler
  • 2007-2009: Asi
  • 2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?
  • 2009-2010: Kasaba

Proje tasarım

  • 2002-2003: Gülbeyaz
  • 2002: Azad
  • 2003-2004: Sultan Makamı
  • 2003-2005: Kurşun Yarası
  • 2004-2005: Çemberimde Gül Oya
  • 2004: Bir Aşk Hikayesi
  • 2005-2007: Ihlamurlar Altında
  • 2005: Aşk Yolu
  • 2005: Seher Vakti
  • 2006-2007: Kırık Kanatlar
  • 2006-2008: Hatırla Sevgili
  • 2006: Erkekler Ağlamaz
  • 2007-2008: Karayılan
  • 2007-2009: Asi
  • 2009-2010: Bu Kalp Seni Unutur mu?
  • 2009: Kül ve Ateş
  • 2010-2011: Gönülçelen
  • 2012-2013: Kayıp Şehir
  • 2014: Her Sevda Bir Veda
Haber Yeri
İstanbul
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