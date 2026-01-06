Senarist ve yönetmen Béla Tarr, hayatını kaybetti

“Yavaş sinema”nın öncülerinden, Torino Atı (A Torinoi Lo) ve Şeytanın Tangosu (Sátántangó) gibi filmleriyle tanınan Macaristanlı yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.
Avrupa Film Akademisi, Tarr’ın uzun ve ciddi bir hastalığın ardından bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Béla Tarr kimdir?
Akademi tarafından yapılan açıklamada, “Sadece meslektaşları tarafından derin bir saygıyla anılan değil, aynı zamanda dünya çapında izleyiciler tarafından da takdir edilen; güçlü bir politik sese sahip, olağanüstü bir yönetmeni ve önemli bir kişiliği kaybetmenin yasını tutuyoruz,” dendi.
Variety’de yer alan habere göre, açıklamada ayrıca, yönetmenin ailesinin bu zor günlerde basın ve kamuoyunun anlayışını beklediği ve kendilerinden bir açıklama talep edilmemesini rica ettiği belirtildi.
“Yavaş sinema”
Tarr, siyah-beyaz görselliği, uzun ve kesintisiz planları, minimal diyalog kullanımı, geleneksel anlatı yapısının reddi ve Doğu Avrupa’daki gündelik hayatın çoğu zaman kasvetli ve tekdüze tasvirleriyle tanımlanan “yavaş sinema” akımının öncülerindendi.
Bu yaklaşım, en çarpıcı biçimiyle 1994 yapımı Şeytanın Tangosu’da somutlaştı. Yedi buçuk saatlik süresiyle dikkat çeken film, komünizmin çöküşünün ardından küçük bir Macar köyünün yaşadığı çözülmeyi konu alıyordu.
Uzunluğuna rağmen Şeytanın Tangosu, Tarr’ın en çok övgü alan yapıtlarından biri haline geldi ve sık sık tüm zamanların en iyi filmleri listelerinde yer aldı. (TY)