Senarist ve yönetmen Béla Tarr, hayatını kaybetti

“Yavaş sinema”nın öncülerinden, Torino Atı (A Torinoi Lo) ve Şeytanın Tangosu (Sátántangó) gibi filmleriyle tanınan Macaristanlı yönetmen Béla Tarr, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Avrupa Film Akademisi, Tarr’ın uzun ve ciddi bir hastalığın ardından bu sabah yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Béla Tarr kimdir?

Akademi tarafından yapılan açıklamada, “Sadece meslektaşları tarafından derin bir saygıyla anılan değil, aynı zamanda dünya çapında izleyiciler tarafından da takdir edilen; güçlü bir politik sese sahip, olağanüstü bir yönetmeni ve önemli bir kişiliği kaybetmenin yasını tutuyoruz,” dendi.

Variety’de yer alan habere göre, açıklamada ayrıca, yönetmenin ailesinin bu zor günlerde basın ve kamuoyunun anlayışını beklediği ve kendilerinden bir açıklama talep edilmemesini rica ettiği belirtildi.