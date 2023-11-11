Senarist Akın Aksu, Kutsal Motor ekibinden Zeynep Ocak'ı tehdit etti

Nuri Bilge Ceylan'ın son iki filmi Ahlat Ağacı ve Kuru Otlar Üstüne’nin senaristlerinden Akın Aksu, TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacak ‘Ufuklar ve Sınırlar’ adlı dizisini eleştiren Kutsal Motor ekibinden Zeynep Ocak’a tehdit içerikli mesaj gönderdi.

Aksu mesajında, Ocak’la birlikte program yapan Kaan Karsan ve Hasan Cömert’i de hedef aldı. Ocak, Aksu’nun mesajını Kutsal Motor’un dün (10 Kasım) yayımlanan son programında deşifre etti.

Ocak’ın aktardığına göre Aksu, “Hakkımda hiçbir şey bilmeden ileri geri konuşmuşsun. İstanbul’da oturuyorum. 1 yıl Cihangir, 4 yıldır da Kurtuluş’ta oturuyorum. ‘Adamcağız’ değilim. Bunu iyice bir öğren, hocam diyerek sergilediğin o tavırları sana yediririm” dedi. Aksu mesajının devamında ise “her platforma iş yapacağını” ifade ederek şöyle dedi:

Hakkımda hiçbir şey bilmeden tuhaf tarz ve edalarla ileri geri konuşmuşsun. Öncelikle İstanbul'da yaşıyorum. Bir yıl Cihangir, dört yıldır da Kurtuluş'ta oturuyorum. Diyelim ki böyle değil, İstanbul'da oturmasam da Çanakkkale'de yaşayan bir adamcağız olduğumu düşünelim. Bunda ne var, açıklamak ister misin? Uzatmadan, ilk olarak adamcağız değilim, bunu iyice bir öğren. Hocam diyerek sergilediğin o tavırları da sana yediririm. Projeden korkmana gerek yok. Çünkü Cihangir’de senin gibi kompleksli, seçkinci, trajedisi görünmeyecek kadar derinliksiz ve boyutsuz insanları ele almıyoruz. Biz daha çok sinemacıları, yani kendimizi ön plana alarak eleştiriyoruz ve Zeki’ymiş (Demirkubuz), Nuri Bilge Ceylan’mış hepsini elekten geçiriyorum. Aynı kendimi geçirdiğim gibi. TRT meselesini de açıklayayım. Bildiğin gibi TRT ve Kültür Bakanlığı’ndan fon almak yurtdışı fonlar için büyük referanstır ve bu yüzden sağcılar değil, solcu, Kürt ve feminist sinemacı arkadaşlarımız da devletin kuyruğundadır. Ben de her platformda iş yaparım, umurumda bile olmaz.

Yine Ocak’ın aktardığına göre Aksu, programın diğer yorumcularından Hasan Cömert ve Kaan Karsan’ın numaralarını “Bana yanındaki erkeklerin telefon numarasını yolla. Bir de o zavallıların numaralarını bulmaya çalışırsam sinirim katlanacak. Arkadaşlarının cezaları ve pişmanlıkları kat kat artacak” diyerek istedi.

Aksu’ya sektörden tepki geldi

Tehdit içerikli mesaj sonrasında Akın Aksu, sektörden tepki gördü. Altyazı Sinema Dergisi ve Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Aksu’yu kınadı.

Altyazı Sinema Dergisi, kınama mesajının ardından “Kültür sanat emekçilerinin, görüşlerini tehdit ve taciz korkusu hissetmeden özgürce ifade edecekleri alanlar oluşturmasını daima destekleyeceğiz” derken SİYAD “Hiçbir gerekçe, eleştirmenlerin doğrudan hedef alınmasının, tehdit edilmesinin bahanesi olamaz. Üyelerimizden Kaan Karsan'ın da yer aldığı meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzun altını çizerken, sinema dünyasını da bu davranışa karşı tavır almaya davet ediyoruz” diye açıklama yaptı.

Eleştiri neydi?

Senarist yazar Akın Aksu ve Kalandar Soğuğu filminin ödüllü yönetmeni Mustafa Kara'nın TRT’nin dijital platformu Tabii için “Ufuklar ve Sınırlar” adını taşıyan 10 bölümlük bir dizi projesinde birlikte çalışacağı haberlere konu olmuştu.

Bunun üzerine Kutsal Motor ekibi 3 Kasım’da yayınladıkları videoda Aksu, Kara ve dizi hakkında yorumlar yapmıştı. Yayında Aksu'nun Cihangir dizisi çekecek olması ve bu dizinin TRT'de yayınlanacak olması "O Çanakkaleli değil mi?" ve "Kendi bildiği konuyu çeksin" sözleriyle eleştirilmişti.

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(HA)