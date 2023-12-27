Semra Somersan son yolculuğuna uğurlandı
Barış akademisyeni, gazeteci, yazar Semra Somersan’ın cenazesi Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
79 yaşında hayatını kaybeden barış akademisyeni, gazeteci, yazar Semra Somersan için bugün cenaze töreni düzenlendi.
Semra Somersan’ın cenazesi, Cihangir’deki Firuzağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedildi.
Somersan, 25 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.
Semra Somersan kimdir?
25 Aralık 2023
(VC)
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