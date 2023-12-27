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YAŞAM
Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 14:09
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2023 15:16
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Semra Somersan son yolculuğuna uğurlandı

Barış akademisyeni, gazeteci, yazar Semra Somersan’ın cenazesi Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Semra Somersan son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

79 yaşında hayatını kaybeden barış akademisyeni, gazeteci, yazar Semra Somersan için bugün cenaze töreni düzenlendi. 

Semra Somersan’ın cenazesi, Cihangir’deki Firuzağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedildi.

Somersan, 25 Aralık'ta hayatını kaybetmişti.

Semra Somersan kimdir?
Semra Somersan kimdir?
25 Aralık 2023

(VC)

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