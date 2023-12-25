Semra Somersan kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdikten sonra Fulbright Bursu ile ABD’ye gitti. Ohio Eyalet Üniversitesi’nde, 1974 yılında Sosyal Psikoloji’den master, 1976 yılında Antropoloji’den master, 1981 yılında da doktora aldı. ABD’de iki yıl misafir öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra 1983 yılında Türkiye’ye döndü.

Önce Nokta Dergisi (1983-1985), ardından Cumhuriyet Gazetesi'nde (1985-1989) araştırmacı gazetecilik yaptı. Bu dönemde, biri Nokta Dergisi'nde, ABD'de yasaklı kimyasal maddelerin Türkiye’de insanlar üzerinde ilaç olarak denenmesi ile ilgili ortak çalışması, diğeri de Cumhuriyet Gazetesi'nde, Türkiye’ye zehirli atık ithali ile ilgili araştırmacı gazeteciliği nedeniyle iki ulusal gazetecilik ödülü aldı. Dateline'da araştırmacı gazeteci, Özgür Gündem Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı; ayrıca Demokrat Dergisi'nde ve Turkish Daily News'da yazıları yayımlandı.

On yılı aşan gazetecilik dönemi sonrasında, 2000 yılında üniversiteye girdi. 2000-2011 İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011'de üniversiteden istifa ederek emekli oldu.

Metis Kitap tarafından 1993 yılında basılmış, "Türkiye’de Çevre ve Siyaset: Olağan Ülkeden Olağanüstü Ülkeye" ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan Ekim 2004'te çıkan "Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk" adlı iki kitabının yanı sıra pek çok dergi ve gazetede yayımlanmış makalesi bulunuyor.

(VC)