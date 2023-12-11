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Yayın Tarihi: 11 Aralık 2023 14:41
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2023 14:41
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Semra Güzel’in tutukluluğuna devam kararı verildi

HDP önceki dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel: “Önceki duruşmada söylenmişti, bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gerekirken, tutukluluk süremin uzaması haksızlık.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/11/semra-guzelin-tutukluluguna-devam-karari-verildi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davanın altıncı duruşması, bugün Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 

Güzel’in tutuklu bulunduğu Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada avukatları hazır bulundu. 

Güzel, iddianamede yer alan PKK’li Volkan Bora ile olan fotoğraflarının çözüm sürecinde çekildiğini hatırlatarak, tahliyesini talep etti. 

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“Fotoğraf çözüm sürecinden”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Güzel, savunmasının devamında şöyle dedi:

“Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylenmişti; bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gerekirken, tutukluluk süremin uzaması haksızlık.

“Başından beri adı geçen fotoğrafların çözüm sürecinden olduğunu inkâr etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben değil, birçok kişi yakınını görmeye gitti. Süreç keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi.”

Güzel ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı. Heyet, gizli tanığın bir sonraki celse dinlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı’na yazı yazılmasına ve Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 7 Şubat 2024’e bırakıldı. 

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Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği hava operasyonunda öldürülen Volkan Bora'yla çekildiği fotoğraflar 8 Ocak 2022'de iktidara yakın medya tarafından servis edildi ve Güzel, hedef gösterildi.

Fotoğrafların ardından Güzel hakkında 10 ve 12 Ocak itibari ile hazırlanan iki fezleke Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

20 Ocak'ta Güzel hakkında hazırlanan fezlekeler nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dokunulmazlığının kaldırılması görüşmelerine başlandı. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nda Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki karar AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

1 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı ve böylece hakkındaki iddialarla ilgili yargı sürecinin önü açılmış oldu.

Güzel hakkında hazırlanan fezlekeler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Kapatma Davası'na da ek delil olarak sunuldu.

Güzel, 3 Eylül 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı, 4 Eylül'de ise tutuklandı. (TY)

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