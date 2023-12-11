Semra Güzel’in tutukluluğuna devam kararı verildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davanın altıncı duruşması, bugün Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Güzel’in tutuklu bulunduğu Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada avukatları hazır bulundu.

Güzel, iddianamede yer alan PKK’li Volkan Bora ile olan fotoğraflarının çözüm sürecinde çekildiğini hatırlatarak, tahliyesini talep etti.

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“Fotoğraf çözüm sürecinden”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Güzel, savunmasının devamında şöyle dedi:

“Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylenmişti; bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gerekirken, tutukluluk süremin uzaması haksızlık.

“Başından beri adı geçen fotoğrafların çözüm sürecinden olduğunu inkâr etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben değil, birçok kişi yakınını görmeye gitti. Süreç keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi.”

Güzel ve avukatlarının savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı. Heyet, gizli tanığın bir sonraki celse dinlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı’na yazı yazılmasına ve Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 7 Şubat 2024’e bırakıldı.

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