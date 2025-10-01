ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 16:56
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 16:58
1 dk Okuma

Semra Güzel tahliye edilmedi

Duruşmayı, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Ayten Kordu da izledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Semra Güzel tahliye edilmedi
Görsel: MA

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, Güzel cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmayı, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Ayten Kordu da izledi.

Savcılık, Güzel’in “kaçma ihtimali” bulunduğu gerekçesiyle tutukluluğunun sürmesini talep etti. Güzel ise, esas hakkındaki mütalaanın bir yıldır sunulmadığını hatırlatarak, dosyada yeni bir gelişme olmamasına rağmen tutukluluğun uzatıldığını belirtti. Yargılamasının dördüncü yılına girdiğini söyleyen Güzel, tahliyesini istedi.

MA'daki habere görei fotoğrafların “Çözüm Süreci” döneminde çekildiğini vurgulayan Güzel, devletin bilgisi dahilinde gerçekleşen görüşmelerin yıllar sonra dava konusu yapıldığını ifade etti. “Bugün silah bırakma törenini izleyenler de yarın yargılanacak mı?” diye sordu.

Avukatları da davanın siyasi bir hesaplaşma niteliği taşıdığını savunarak, müvekkillerinin 37 aydır tutuklu bulunduğunu ve bu durumun artık infaz anlamına geldiğini söyledi. Avukat Senem Doğanoğlu, Güzel’e yönelik tehditleri ve nefret söylemlerini hatırlatarak tahliye talebini yineledi.

Mahkeme, savunmaların ardından tahliye taleplerini reddetti ve duruşmayı 3 Kasım’a erteledi.

Semra Güzel kimdir?
Semra Güzel kimdir?
8 Temmuz 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Semra Güzel hdp
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü
12 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-ve-semra-guzel-le-gorustu-303548
Semra Güzel: Bu dosyada benim sevebilme hakkım yargılanıyor
8 Temmuz 2024
/haber/semra-guzel-bu-dosyada-benim-sevebilme-hakkim-yargilaniyor-297249
Semra Güzel kimdir?
8 Temmuz 2024
/haber/semra-guzel-kimdir-297251
Semra Güzel’in tutukluluğuna devam kararı verildi
11 Aralık 2023
/haber/semra-guzelin-tutukluluguna-devam-karari-verildi-289141
HDP’li Semra Güzel’e 7 yıl 6 aya kadar hapis istemi
14 Mart 2023
/haber/hdp-li-semra-guzel-e-7-yil-6-aya-kadar-hapis-istemi-275700
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü
12 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-ve-semra-guzel-le-gorustu-303548
Semra Güzel: Bu dosyada benim sevebilme hakkım yargılanıyor
8 Temmuz 2024
/haber/semra-guzel-bu-dosyada-benim-sevebilme-hakkim-yargilaniyor-297249
Semra Güzel kimdir?
8 Temmuz 2024
/haber/semra-guzel-kimdir-297251
Semra Güzel’in tutukluluğuna devam kararı verildi
11 Aralık 2023
/haber/semra-guzelin-tutukluluguna-devam-karari-verildi-289141
HDP’li Semra Güzel’e 7 yıl 6 aya kadar hapis istemi
14 Mart 2023
/haber/hdp-li-semra-guzel-e-7-yil-6-aya-kadar-hapis-istemi-275700
Sayfa Başına Git