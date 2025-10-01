Semra Güzel tahliye edilmedi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, Güzel cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmayı, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Ayten Kordu da izledi.

Savcılık, Güzel’in “kaçma ihtimali” bulunduğu gerekçesiyle tutukluluğunun sürmesini talep etti. Güzel ise, esas hakkındaki mütalaanın bir yıldır sunulmadığını hatırlatarak, dosyada yeni bir gelişme olmamasına rağmen tutukluluğun uzatıldığını belirtti. Yargılamasının dördüncü yılına girdiğini söyleyen Güzel, tahliyesini istedi.

MA'daki habere görei fotoğrafların “Çözüm Süreci” döneminde çekildiğini vurgulayan Güzel, devletin bilgisi dahilinde gerçekleşen görüşmelerin yıllar sonra dava konusu yapıldığını ifade etti. “Bugün silah bırakma törenini izleyenler de yarın yargılanacak mı?” diye sordu.

Avukatları da davanın siyasi bir hesaplaşma niteliği taşıdığını savunarak, müvekkillerinin 37 aydır tutuklu bulunduğunu ve bu durumun artık infaz anlamına geldiğini söyledi. Avukat Senem Doğanoğlu, Güzel’e yönelik tehditleri ve nefret söylemlerini hatırlatarak tahliye talebini yineledi.

Mahkeme, savunmaların ardından tahliye taleplerini reddetti ve duruşmayı 3 Kasım’a erteledi.

