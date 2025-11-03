Semra Güzel tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davanın karar duruşması, bugün Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

4 Eylül 2022’den beri Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Güzel hakkında hazırlanan fezlekeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Kapatma Davası’na ek delil olarak sunulmuştu.

Semra Güzel: Bu dosyada benim sevebilme hakkım yargılanıyor

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Güzel duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kimlik tespiti ve dosyaya eklenen evrakların okunmasının ardından başlayan duruşmada mahkeme, Güzel’e “örgüt üyeliği” suçlamasından 6 yıl 3 ay, “resmî belgede sahtecilik” suçlamasından ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, uzun tutukluluk süresini dikkate alıp adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Güzel, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya paylaşımları sonucu hedef gösterilerek tutuklanmıştı. (TY)