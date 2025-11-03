ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 17:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 17:56
1 dk Okuma

Semra Güzel tahliye edildi

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP milletvekiline toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verip adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Semra Güzel tahliye edildi
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davanın karar duruşması, bugün Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

4 Eylül 2022’den beri Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Güzel hakkında hazırlanan fezlekeler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Kapatma Davası’na ek delil olarak sunulmuştu.
Semra Güzel: Bu dosyada benim sevebilme hakkım yargılanıyor
Semra Güzel: Bu dosyada benim sevebilme hakkım yargılanıyor
8 Temmuz 2024

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Güzel duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kimlik tespiti ve dosyaya eklenen evrakların okunmasının ardından başlayan duruşmada mahkeme, Güzel’e “örgüt üyeliği” suçlamasından 6 yıl 3 ay, “resmî belgede sahtecilik” suçlamasından ise 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, uzun tutukluluk süresini dikkate alıp adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Güzel, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya paylaşımları sonucu hedef gösterilerek tutuklanmıştı. (TY)

Semra Güzel kimdir?
Semra Güzel kimdir?
8 Temmuz 2024
Haber Yeri
İstanbul
Semra Güzel hdp
ilgili haberler
Pervin Buldan: Semra Güzel başını öne eğmedi
4 Eylül 2022
/haber/pervin-buldan-semra-guzel-basini-one-egmedi-266696
Semra Güzel’in tutukluluğuna devam kararı verildi
11 Aralık 2023
/haber/semra-guzelin-tutukluluguna-devam-karari-verildi-289141
Semra Güzel neden tecritte tutuluyor?
29 Eylül 2022
/haber/semra-guzel-neden-tecritte-tutuluyor-267789
İstanbul'da Semra Güzel için eylem: "HDP size biat etmedi, etmeyecek"
4 Eylül 2022
/haber/istanbul-da-semra-guzel-icin-eylem-hdp-size-biat-etmedi-etmeyecek-266707
Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi
14 Ekim 2022
/haber/semra-guzel-hakkinda-15-yil-hapis-talebi-268516
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
22 Aralık 2022
/haber/hdp-li-semra-guzel-in-milletvekilligi-dusuruldu-271847
Danış-Beştaş: Tetikçileriniz iş başındayken Semra Güzel nasıl gelsin?
20 Ekim 2022
/haber/danis-bestas-tetikcileriniz-is-basindayken-semra-guzel-nasil-gelsin-268778
HDP’li Semra Güzel’e 7 yıl 6 aya kadar hapis istemi
14 Mart 2023
/haber/hdp-li-semra-guzel-e-7-yil-6-aya-kadar-hapis-istemi-275700
HDP’li Semra Güzel tutuklandı
4 Eylül 2022
/haber/hdp-li-semra-guzel-tutuklandi-266686
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü
12 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-ve-semra-guzel-le-gorustu-303548
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pervin Buldan: Semra Güzel başını öne eğmedi
4 Eylül 2022
/haber/pervin-buldan-semra-guzel-basini-one-egmedi-266696
Semra Güzel’in tutukluluğuna devam kararı verildi
11 Aralık 2023
/haber/semra-guzelin-tutukluluguna-devam-karari-verildi-289141
Semra Güzel neden tecritte tutuluyor?
29 Eylül 2022
/haber/semra-guzel-neden-tecritte-tutuluyor-267789
İstanbul'da Semra Güzel için eylem: "HDP size biat etmedi, etmeyecek"
4 Eylül 2022
/haber/istanbul-da-semra-guzel-icin-eylem-hdp-size-biat-etmedi-etmeyecek-266707
Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi
14 Ekim 2022
/haber/semra-guzel-hakkinda-15-yil-hapis-talebi-268516
HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürüldü
22 Aralık 2022
/haber/hdp-li-semra-guzel-in-milletvekilligi-dusuruldu-271847
Danış-Beştaş: Tetikçileriniz iş başındayken Semra Güzel nasıl gelsin?
20 Ekim 2022
/haber/danis-bestas-tetikcileriniz-is-basindayken-semra-guzel-nasil-gelsin-268778
HDP’li Semra Güzel’e 7 yıl 6 aya kadar hapis istemi
14 Mart 2023
/haber/hdp-li-semra-guzel-e-7-yil-6-aya-kadar-hapis-istemi-275700
HDP’li Semra Güzel tutuklandı
4 Eylül 2022
/haber/hdp-li-semra-guzel-tutuklandi-266686
DEM Parti İmralı Heyeti, Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'le görüştü
12 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-figen-yuksekdag-ve-semra-guzel-le-gorustu-303548
Sayfa Başına Git