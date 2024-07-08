Semra Güzel kimdir?

Siyasetçi ve doktor.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

Mayıs 2009'da Mardin Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesine atandı ve Kasım 2010'da Mardin, Nusaybin'de aile hekimi olarak çalışmaya başladı. 2012 yılında Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon bölümünde eğitimine devam etti.

Diyarbakır Tabip Odası'nda Yönetim Kurulu üyesi ve eş başkan olarak görev yaptı.

2018 milletvekili seçimlerinde HDP'yi Diyarbakır'dan temsilen TBMM'ye seçildi.

Parlamentoda sağlık ve Kürtçe diline yönelik baskı ve engellemelerle ilgilendi. Sağlık Bakanlığı’nın danışma hattının Kürtçe değil de başka dillerde hizmet vermesini ve Elazığ'daki bir hastanede verilen sağlık kartlarının 17 dilde olmasına rağmen Elazığ ilinde ve Türkiye'de önemli bir nüfus tarafından konuşulan Kürtçenin hariç tutulmasını sorguladı.

2017'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği hava operasyonunda öldürülen Volkan Bora'yla çekildiği fotoğraflar 8 Ocak 2022'de iktidara yakın medya tarafından servis edildi.

Fotoğrafların ardından hakkında 10 ve 12 Ocak itibarıyla hazırlanan iki fezleke Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

20 Ocak'ta hakkında hazırlanan fezlekeler nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dokunulmazlığının kaldırılması görüşmelerine başlandı. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından oluşturulan Hazırlık Komisyonu'nda Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki karar AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi.

1 Mart'ta Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı ve böylece hakkındaki iddialarla ilgili yargı sürecinin önü açılmış oldu.

Hakkında hazırlanan fezlekeler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Kapatma Davası'na da ek delil olarak sunuldu.

3 Eylül 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı, 4 Eylül'de ise tutuklandı. Kandıra Kadın Kapalı Cezaevi’nden Ses Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı ve tutukluluğuna devam kararı verilen son duruşmalardan birinde şöyle dedi:

“Başından beri adı geçen fotoğrafların çözüm sürecinden olduğunu inkâr etmedim. Çözüm sürecinde sadece ben değil, birçok kişi yakınını görmeye gitti. Süreç keşke olumlu şekilde ilerleyebilseydi. Hak mücadelesi diyoruz ama maalesef haksızlıkların sonu gelmiyor. Önceki duruşmada söylenmişti; bu duruşmada gizli tanığı dinleyecektik. Bu aşamada tutuklu olmamam gerekirken, tutukluluk süremin uzaması haksızlık.”

1984, Viranşehir doğumlu. (TY)