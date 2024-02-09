Semra Dinçer: Enflasyon, 2023'te emekli maaşını tuzla buz etti

2024’ün ilk enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,8 oldu.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer TÜİK verileri üzerinden yaptığı incelemeyle emeklinin 2023’te geçinemediğini istatistiklerle ortaya koydu.

Ekmek, kırmızı et, sebze, meyve, süt, peynir ve yumurta gibi ürünlerin enflasyon karşısında gösterdiği performansı inceleyen Dinçer, Ocak 2023’den yılsonuna kadar emeklinin gıda sepetinin en az yüzde 76’sının kaybolduğunu söyledi.

Dinçer “Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarını incelediğimizde, emeklilerin aylıklarıyla bir yılda aldıkları gıdanın 3/4’ünü yılsonu itibariyle kaybettiklerini görüyoruz. En çarpıcı artış fiyatı 220 TL’den 500 TL’ye dayanan kırmızı ette. TÜİK’in süslü rakamları bile emeklinin açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildiğini apaçık gözler önüne seriyor” dedi.

365 kg domates 250 kg’ye, 1100 simit 666’ya düştü

Dinçer “Aylar geçtikçe emeklinin alım gücü hızla geriledi. Aralık 2023’le bir önceki yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerin fiyatı en az yüzde 72 arttı. Kırmızı et yüzde 120, ekmek yüzde 62, süt, peynir, yumurta yüzde 53, meyve yüzde 70 ve sebze yüzde 76 oranında artmış. Yılın son 3 ayına gelinirken emekli resmen açlığa mahkum edilmiş. Ocak 2023’te 5 bin 500 TL emekli aylığıyla 365 kg alınan domates miktarı Ocak 2024 itibariyle verilen zamma rağmen 250 kg’a kadar düştü. Yine Ocak 2023 itibariyle emekli 1.100 adet simit alabilirken, Ocak 2024 itibariyle 666 adet alabilir hale geldi. Matematik yanılmıyor ve emekliye yapılan haksızlığı gün gibi ortaya koyuyor” diye devam etti.

Alınabilen et miktarı yarı yarıya azaldı

Et fiyatının 220 TL’den 500 TL’ye çıkmasına bir kez daha dikkat çeken Dinçer, emeklilerin kırmızı et alamaz hale geldiğini ifade etti.

Dinçer “Emeklinin 2023 boyunca 7 bin 500 TL maaş aldığını varsayarsak, Şubat 2023 itibariyle 30 kg kırmızı et alabilen emekli, Aralık ayı itibariyle 15 kg alabiliyor hale geldi. Emekli aylığı 2024’te yapılan zamma rağmen sadece 20 kg kırmızı et getiriyor. 2023 başında bu miktarın 30 kg olduğu göz önüne alındığında AKP’nin emekliye reva gördüğü hayatın nasıl olduğu da gözler önüne seriliyor. 2023’ün son 3 ayında ise emekli resmen açlığa mahkum edildi. Emekliler yüzyılı, vatandaşlarımız için çilenin yılı olacak. Enflasyon bir yılda emekli aylığından geride neredeyse hiçbir şey bırakmadı. Bu hesapla, emeklinin bir yıl boyunca satın alabildiği gıda miktarı 3/4 dolaylarında azaldı. Reel enflasyonun 2 kat daha fazla olduğu göz önüne alındığında emekliye yapılan zulmün bundan daha vahim halde olduğu ortada” dedi.

(HA)