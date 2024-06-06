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Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 13:23
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 13:26
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Sempozyuma çağrı: “21. Yüzyılda İşçi Sınıfı Hareketi, Deneyimler, Eğilimler”

Sempozyumun başlıkları arasında, işçi sınıfının tarihsel deneyimleri, sonuçları, öğrettikleri; mücadele, sendika ve işçi örgütlenmesinde durumun ne oldu, nasıl yürütülmesi gerektiği; kadın işçi mücadelesinde sendika ve işçi örgütlenmesinin durumu, 21. yüzyılda işçi sınıfı yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Sempozyuma çağrı: “21. Yüzyılda İşçi Sınıfı Hareketi, Deneyimler, Eğilimler”

Kadın İşçinin Sesi, Birleşik İşçi Hareketi (BİH) ve Limter-İş Sendikası, "21. yüzyılda işçi sınıfı hareketi, deneyimler, eğilimler" başlığıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde 22-23 Haziran tarihlerinde sempozyum düzenliyor. 

Sempozyumda konuşulacak başlıklar şöyle:

İşçi sınıfının tarihsel deneyimleri, sonuçları, öğrettikleri; mücadele, sendika ve işçi örgütlenmesinde durumun ne oldu, nasıl yürütülmesi gerektiği; kadın işçi mücadelesinde sendika ve işçi örgütlenmesinin durumu, 21. yüzyılda işçi sınıfı.

Açılış konuşmasını BİH Temsilcisi Meliha Kayacı'nın yapacağı sempozyum programı şöyle: 

22 HAZİRAN CUMARTESİ

İLK OTURUM: İŞÇİ SINIFININ TARİHSEL DENEYİMLERİ, SONUÇLARI, ÖĞRETTİKLERİ
Yüksel Akkaya: Osmanlı'dan15-16 Haziran'a direnişler, deneyimler
Zafer Aydın: 15-16 Haziran ayaklanması
Hakan Koçak: NETAŞ grevi ve 1989 bahar eylemleri
Kanber Saygılı: İş cinayetlerine karşı tersane grevi ve direnişi
Mürüvet Küçük: Özelleştirmelere karşı mücadele; SEKA, Tekel direnişi

İKİNCİ OTURUM: MÜCADELE, SENDİKA VE İŞÇİ ÖRGÜTLENMESİNDE DURUM NEDİR, NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?
Burcu Arıkan: Umut-Sen deneyimi; maden ve depo işçileri deneyimi
Okan Karaçam: Greif direnişi, işgal ve etkileri
Mehmet Türkmen: BİRTEK-SEN; Antep ve Urfa başta olmak üzere tekstil işçilerinin direnişi ve deneyimi
Beycan Taşkıran: TEKSTİL-SEN deneyimi, FMM sendikacılık
Yunus Özgür: İnşaat işçilerinin deneyimi

ÜÇÜNCÜ OTURUM: KADIN İŞÇİ MÜCADELESİ, ARAYIŞLAR, ÖRGÜTLENMELER
Necla Akgökçe: Kadın İşçi Dergisi deneyimi, feministlerin işçi sınıfı mücadelesi
Nazan Gevher Çam Ay: Mor liste deneyimi, öğrettikleri
Serpil Topal: Sosyalist kadın işçi çalışması deneyimler, hedefler
Tülay Korkutan: İMECE ev emekçisi kadın mücadelesi, deneyimler

23 HAZİRAN PAZAR 

İLK OTURUM: 21. YÜZYILDA İŞÇİ SINIFI, ORTAYA ÇIKAN TARTIŞMALAR, ARAYIŞLAR, EĞİLİMLER
İrfan Kaygusuz: 21. yüzyılda işçi sınıfının genel durumu
Cemil Aksu: Emekoloji, işçi sınıfının ekolojisi, ekolojik yıkım, etkileri ve mücadeleleri
Melda Yaman: 21. yüzyılda sermayenin kendisini örgütlemesi ve biçimleri
Özgür Narin: Sermayenin arayışları, yapay zeka, robotik teknoloji, V5
Şahin Tümüklü: 21. yüzyılda işçi sınıfı, çelişkiler ve sonuçları

İKİNCİ OTURUM 
Arif Koşar: 21. yüzyılda işçi sınıfının yapısı (prekarya, sınıfın halleri)
Ercüment Akdeniz: Göç, mültecilik ve işçi sınıfı, enternasyonalizm
Kıvanç Eliaçık: 2008'den bugüne dünyada ve Ortadoğu'da halk isyanları ve işçi sınıfı
Özgül Saki: 21. yüzyılda kadın işçi mücadelesi, deneyimlerde Güney Amerika
Arzu Demir: Yoksullaşma krizi ve etkileri

ÜÇÜNCÜ OTURUM: SINIFIN DEVRİMCİ SİYASETİNİ NASIL KURMAK GEREKİR?
İbrahim Çiçek: Marksist Leninist teori ekseninde devrimci siyaset ve yöntem
Cengiz Çiçek: Kürt özgürlük hareketi ekseninde devrimci siyaset ve yöntem
Çiçek Otlu: Sosyalist kadın çizgisinde devrimci sınıf siyaseti ve yöntem
Ali Ergin Demirhan: Ayaklanmalar, mücadeleler ışığında işçi sınıfının devrimci siyaseti ne söylüyor

(EMK)

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