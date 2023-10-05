Sempozyum: “Hukuk, Siyaset ve İmkânlar”
Eleştirel Hukuk Çalışmaları Topluluğu 21-22 Ekim’de “Hukuk, Siyaset ve İmkânlar” başlıklı bir sempozyum düzenliyor
Sempozyum, Ankara’daki Mülkiyeliler Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
“Hem zehir hem de ilaç konumunda”
Topluluk, sempozyum ile “siyasetin sınırlı alanlara sıkıştırıldığı bu kriz ve müphemlik ikliminde, bu çivisi çıkmış zamanın ruhunu ve içerisinde barındırdığı imkanları; siyaseti, siyasetsizleştirilişimizi, paradoksal vaziyeti ve siyasetle ilişkisi açısından hukuku tartışmayı” amaçlıyor:
“Hukukun pozisyonu ciddi derecede kayganlaşmış hâlde, zira tüm taraflar için hem zehir hem de ilaç konumunda olan hukuk, özelde insan hakları, ihtiyaç sahipleri için siyasi mücadele aracıyken, iktidardakiler için bir siyasetsizleştirme aracı niteliğine bürünüyor.
Olağanüstü hâl ilanları, pandemi, yabancı düşmanlığı gibi bahanelerle kamusal alanların dağıtılması ve tüm bunların hukuk alanına yansımaları sebebiyle, bugün hukukun otoriter devletlerin elindeki en önde gelen enstrümana dönüştüğünü gözlemlemek mümkün.”
Program
Açılış (10.00- 10.40)
Costas Douzinas
Moderasyon: Yusuf Enes Karataş
1. GÜN
1. Oturum: (11.00- 12.40)
Hukuk- Siyaset İlişkisinin Kökeni ve Kriz Hâli
Gökçe Çataloluk
Aykut Çelebi
Cemil Ozansü
Moderasyon: Ezgi Duman
2. Oturum (13.30- 15.10)
Marksizm ve Hukuk
Barkın Asal
Buğrahan Fertellioğlu
Ateş Uslu
Moderasyon: Ersin Vedat Elgür
3. Oturum (15.30- 17.10)
Queer ve/veya Feminist Tartışmalar, İmkânlar
Ceren Akçabay
Gülben Salman
Alev Özkazanç
Moderasyon: İrem Akı
2. Gün
1. Oturum: (10.30- 12.10)
Güncel Durum, Kriz(ler) ve İmkânlar
Cenk Saraçoğlu
Aydın Ördek
Füsun Üstel
Moderasyon: Elçin Aktoprak
2. Oturum (13.00- 14.40)
Postyapısalcı ve/veya Eleştirel Düşünce ve İmkânlar
Ezgi Duman
Irmak Kepenek
Ferda Keskin
Moderasyon: Rabia Sağlam
3. Oturum (15.00- 16.40)
Toplumsal Hareketler- İnsan Hakları İlişkisi, Hak Mücadeleleri ve İmkânlar
Erdem Denk
İzzet Mert Ertan
Gönenç Hacaloğlu
Moderasyon: Yasemin Özdek
(AS)