Sempozyum: “Hukuk, Siyaset ve İmkânlar”

Eleştirel Hukuk Çalışmaları Topluluğu 21-22 Ekim’de “Hukuk, Siyaset ve İmkânlar” başlıklı bir sempozyum düzenliyor

Sempozyum, Ankara’daki Mülkiyeliler Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

“Hem zehir hem de ilaç konumunda”

Topluluk, sempozyum ile “siyasetin sınırlı alanlara sıkıştırıldığı bu kriz ve müphemlik ikliminde, bu çivisi çıkmış zamanın ruhunu ve içerisinde barındırdığı imkanları; siyaseti, siyasetsizleştirilişimizi, paradoksal vaziyeti ve siyasetle ilişkisi açısından hukuku tartışmayı” amaçlıyor:

“Hukukun pozisyonu ciddi derecede kayganlaşmış hâlde, zira tüm taraflar için hem zehir hem de ilaç konumunda olan hukuk, özelde insan hakları, ihtiyaç sahipleri için siyasi mücadele aracıyken, iktidardakiler için bir siyasetsizleştirme aracı niteliğine bürünüyor.

Olağanüstü hâl ilanları, pandemi, yabancı düşmanlığı gibi bahanelerle kamusal alanların dağıtılması ve tüm bunların hukuk alanına yansımaları sebebiyle, bugün hukukun otoriter devletlerin elindeki en önde gelen enstrümana dönüştüğünü gözlemlemek mümkün.”

Program

Açılış (10.00- 10.40)

Costas Douzinas

Moderasyon: Yusuf Enes Karataş

1. GÜN

1. Oturum: (11.00- 12.40)

Hukuk- Siyaset İlişkisinin Kökeni ve Kriz Hâli

Gökçe Çataloluk

Aykut Çelebi

Cemil Ozansü

Moderasyon: Ezgi Duman

2. Oturum (13.30- 15.10)

Marksizm ve Hukuk

Barkın Asal

Buğrahan Fertellioğlu

Ateş Uslu

Moderasyon: Ersin Vedat Elgür

3. Oturum (15.30- 17.10)

Queer ve/veya Feminist Tartışmalar, İmkânlar

Ceren Akçabay

Gülben Salman

Alev Özkazanç

Moderasyon: İrem Akı

2. Gün

1. Oturum: (10.30- 12.10)

Güncel Durum, Kriz(ler) ve İmkânlar

Cenk Saraçoğlu

Aydın Ördek

Füsun Üstel

Moderasyon: Elçin Aktoprak

2. Oturum (13.00- 14.40)

Postyapısalcı ve/veya Eleştirel Düşünce ve İmkânlar

Ezgi Duman

Irmak Kepenek

Ferda Keskin

Moderasyon: Rabia Sağlam

3. Oturum (15.00- 16.40)

Toplumsal Hareketler- İnsan Hakları İlişkisi, Hak Mücadeleleri ve İmkânlar

Erdem Denk

İzzet Mert Ertan

Gönenç Hacaloğlu

Moderasyon: Yasemin Özdek

(AS)