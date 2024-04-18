Semiha Berksoy 60. Venedik Bienali'nde

Galerist, Türkiyeli ilk kadın opera sanatçısı ve ressam Semiha Berksoy'un, Venedik Bienali bünyesinde, Adriano Pedrosa’nın küratörlüğünü üstlendiği 60. Enternasyonel Sanat Sergisi, “Foreigners Everywhere” isimli sergide yer alacağını duyurdu.



Berksoy'un eserleri, Venedik Bienali dahilinde ikinci kez sergileniyor; Berksoy, ilk olarak 2005 yılında Rosa Martinez ve Maria de Corral eş küratörlüğünde düzenlenen 51. edisyona dahil edilmişti.

Kader çizgisi

Galerist Berksoy’un yapıtlarıyla ilgili olarak şu bilgileri veriyor:



"Annem Ressam Fatma Saime", 1972, duralit üzerine yağlı boya, 93 x 65 cm. Sanatçı varislerinin ve Galerist’in izniyle.

"Berksoy’un resimlerinde bir sembol olarak karşımıza çıkan 'kader çizgisi', otoportre ve portreleri başta olmak üzere çoğu yapıtında izlenir. Bu çizgi, tuval yüzeyini enlemesine bölen, genel olarak baş ve gövdeyi ayıran, kalın ve siyah bir kontur olarak ezeli ve ebedi bir zaman-mekana işaret eder. Kader çizgisinin baskın bir ifade ile ortaya çıktığı resimlerinde daha fazla annesi izlenir sanatçının. Çünkü, Berksoy’un hayatındaki en önemli figür olan annesi Fatma Saime Hanım’ı henüz sekiz yaşındayken kaybetmesi, onun hayata bakış açısının şekillenmesi ötesinde hayatta kalabilmek için sanata tutunmasında belirleyici olmuştur. Annesinin çok sevdiği renk olan eflatunu onun başının etrafında bir hare olarak resimleyen sanatçıya göre ölüm, yaşam ile iç içe ve ayrılmaz bir kavramdır ve annesi başta olmak üzere sevdiği insanların ruhunu hep yanında hissederek resimlerinde yaşatır."

Semiha Berksoy hakkında

Semiha Berksoy (1910-2004) doğuştan gelen sanat aşkıyla ve yeteneğiyle Cumhuriyet kuşağının en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanınmış ilk sanatçılarından biri. 19 yaşında Güzel Sanatlar Akademisi, Namık Ismail Atölyesi ve Hakkı Toygar Seramik Atölyesi’ne kabul edilir. Ertesi yıl ise Muhsin Ertuğrul tarafından açılan Darülbedayi Tiyatro Okulu sınavını kazanır.





Sanata çok yönlü yaklaşımıyla gerçek bir öncü olan Berksoy; ilk sesli Türk filminde ve ilk Türk operasında, yurtiçi ve yurtdışında önemli temsillerde sahne aldı. Berlin Yüksek Müzik Akademisi’ni birincilikle bitiren sanatçı ‘Birinci Sınıf Opera Sanatçısı’, ‘Başartist (Primadonna)’ ve ‘Devlet Sanatçısı’ ünvanlarına değer görüldü. Yaşamını sanata adayan ve görsel sanatlarla her zaman yakından ilgilenen Berksoy, İstanbul Bienali, 1997; Manifesta II, 1998; Venedik Bienali, 2005; Sharjah Bienali ve La Lune Du Voyage Réel aux Voyages Imaginaires (Grand Palais), 2019; Lyon Bienali, 2022 ve Venedik Bienali, 2024 gibi önemli uluslarası sergilerde eserleriyle yer aldı. 2000 yılında ise 90 yaşında New York Lincoln Center'da yönetmen Robert Wilson'un “The Days Before” adlı oyununda Wagner'in “Aşk Ölümü” aryasını söyledi.

Kendi yaşantısını üretiminin merkezine alan Berksoy, yaşamını ve sanatını birbirinden ayırmaz.(AÖ)