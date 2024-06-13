Semih Yalçın, Özgür Özel’i "Haddini bildirmekten çekinmeyiz" diyerek tehdit etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beyoğlu'ndaki bir otelde düzenlediği ‘Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’na katıldı. Programın ardından da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yazılı açıklama yapması hakkındaki soruya, “Birkaç gün önce sayın Bahçeli’nin yüzüğünü sordunuz. Bahçeli’nin nefes israf etmeden taktığı yüzüğe benim nefes israf edecek halim yoktu. Şimdi yazılı açıklama yapmış. Ben yine çok fazla nefes israf edip de kamuoyunu yaratılmaya çalışılan suni tartışma ile meşgul etmek istemem. Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakının sorunları, Cumhur İttifakının sorunudur, bizim değil. Biz son seçime bir siyasi parti ile ittifak yaparak girmedik. Tek başımıza son 47 yılın en yüksek oyunu alarak Türkiye’nin birinci partisi olduk. O yüzden ittifak ortağımız olmadığı için kavga edecek kimse yok yanımızda. Kimseyle tartışmamız, gerginliğimiz yok” yanıtını verdi.

“Belli ki Cumhur İttifakında sorunlar var” diyen Özel şöyle devam ettİ:

“Sorunları çözmek için bir metinde hem bir kopuş hem bir sadakat, hem bir sitem, hem bir umut, hem bir tehdit barındırılmış. Bunların hiçbirisi ile meşgul değiliz. Ben sayın Bahçeli’ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir. Bizim ittifakımızın adı Türkiye İttifakıdır. O yüzden siyasi partileri birleştirmeye ya da CHP ile bir başka siyasi partiyle ittifak teklif etmesine gerek yok. Gelsin Türkiye ittifakına katılsın.

Özel, “Bahçeli’nin bu çıkışının ardından erken seçim gündeme geleceğini düşünüyor musunuz” sorusuna, “O, sayın Bahçeli’nin uzmanlık alanıdır. Kendisine sorun. Eğer bir erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz” yanıtını verdi.

Yalçın ve Yönter’in gazetecilere yönelik açıklamaları

Özel, MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın’ın ve İzzet Ulvi Yönter’in gazetecilere yönelik tehdit içeren söylemleri hakkındaki soruya ise, “Sayın Yönter ile Yalçın arasında bir fark yok. İkisi aynı yapıdalar. Aynı sorumlulukta, aynı korkuda, aynı telaştalar. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye’de kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz. Biz Sinan Ateş’in cinayetinin aydınlatılması için tavır koyuyoruz. Eşine ve çocuklarına tüm Türkiye’nin vicdanlı insanları ile birlikte sahip çıkıyoruz. Sinan Ateş gibi birisi için bir taziye tweeti atmayanların bu saldırgan tweetlerinin milletin gönlünde hiç yeri yoktur. Onlarla aynı seviyeye inersek çıkarken vurgun yeriz. Onları o seviyede bırakalım. Ama bir tek şey biliyorum. MHP çok saygın insanlardan, üyelerden oluşan bir parti ve onların da o iki isimden yaka silktiğini bizzat MHP’lilerden biliyorum. Samimi ülkücülerle konuşan herkes o iki ismin partiyi temsil etmediğini, partinin ve hareketlerinin sırtında yük olduğunu söylüyor zaten.”

Yalçın, Özel'e cevap verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’in açıklamalarına X’ten yanıt verdi. Yalçın, Özel’i “Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen haddini bildirmekten çekinmeyiz” diyerek tehdit etti. Şunları söyledi:

“Özgür Özel, CHP’nin siyasi iş birlikleriyle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçınıp topu taca atarak aklınca seviyemize inmemekten bahsetmişsin.

Sen zaten doğrudan MHP Divan üyelerini -üstelik isim zikretme cesaretini de gösteremeden- hedef alarak zaten düşük olan seviyeni iyice alçaklaştırdın.

MHP’nin iç işlerine karışma hadsizliğin de cabası… Menfur bir cinayeti istismar ederek kirli siyasetine katık ediyorsun. Birilerinin zembereklerini kuruyor, hassasiyetlerini tahrik ediyorsun. Her gün biraz daha çirkinleşiyor, çirkefleşiyorsun.

Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz. Senin riyakârca efelenmelerinin, laf ebeliklerinin altında kalmayız.

Layık olduğun tarzda muamele ve hitap ederiz. Biz varız; sen de buyur, böyle devam et. Hodri meydan."

(HA)