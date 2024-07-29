Sema Silkin Ün: AKP ‘vergi’ kelimesine alerjisi olan patronlar travma geçirmesin diye her türlü önlemi almış

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, dün TBMM’de vergi düzenlemesi görüşülürken söz aldı.

Silkin-Ün “Vergisiz holdinglerin ekonomiye etkisinin araştırılması” önergesi üzerine konuştu. Vergisiz holdinglerin denetimsizliğin bir boyutu olduğunu söyledi. Türkiye’nin bir matrahsızlar cennetine dönüştüğünü anlattı.

AKP’ye İzmir’de iki kişinin öldüğü elektrik kaçağının sorumlularından Gediz Elektrik’in 2021, 2022 ve 2023’te matrah bildirmemesi üzerinden yüklendi.

“En fazla kamu ihalesi alan, Hazine garantili işlerle semirilen şirketlere bakıyorsunuz; aynı vergi levhası, büyük harflerle ‘matrahsız’ yazıyor” dedi:

Tam bir ‘matrahsızlar’ cennetine döndü Türkiye; ‘matrahsız kodamanlar ülkesi’ de diyebilirsiniz. Kimler yok ki o cennette? Büyük zincir marketler, dev servis zincirleri, kuyumcu devleri, özel taşıma hizmeti sunan, tabelasında sevimli kuş isimleri bulunan firmalar, aldıkları kamu ihaleleriyle dünyaya nam salmış inşaat şirketleri, Çin menşeli ticari internet portalları ‘istisna, muafiyet, indirim’ derken sıfırı çekmişler. Üstelik şimdi onlara başka kıyaklar da gelecek; 33 milyar civarı ödemeleri gereken vergiler bir okus pokusla 7 milyara düşecek.

Hani ‘Vergiyi tabana yayıyoruz’ diyor Maliye Bakanı. Doğru söylüyor, tavana hiç dokunmuyor, tabanınsa ümüğünü sıkıyor âdeta. Dolaylı vergiler almış başını gitmiş, ‘vergi’ kelimesine alerjisi olan patronlar travma geçirmesin diye her türlü önlem alınmış.

Vatandaş garantili ödemeleri tutmasa bile geçmediği yollara, binmediği trenlere deve yüküyle para öderken -patronların cebine de akıyor o ödemeler- bir bakıyorsunuz, aynı patronlar devlete ‘Ben hiçbir şey kazanmadım bu raydan, istasyondan, hızlı akan demir yığınından’ diyor. Devletimiz de ‘Peki, mazursun o zaman’ diyor.

Esnafın başına jandarma dikmeyi planlayan akıl patronların kapısından bile geçmiyor. Peki, milyarlarca liralık garanti ödemeleri nereye gidiyor? Geçenden de geçmeyenden de alınan Deli Dumrul ücretleri buhar mı oluyor? Çocuklarınızı taşıyan servisten vergiyi alıyor ama deve yüküyle kazanan taşıma şirketlerine istisnalar, ötelemeler, kıyaklar, matrahsızlıkla ödüllendirmeler gırla gidiyor.

Şehir hastanesine gidiyoruz; daha ilk adımda ödemeler başlıyor ama o da ne? Vergi levhasında ‘matrahsız’ yazıyor. Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok; hâl böyleyse bu sistem iflas etti demektir.

Bu yıl bütçeden tam 164 milyar lira ödeniyor ama bu şirketlerin hepsi zararda. Devletin almaktan vazgeçtiği toplam vergi 2,2 trilyon. Bütün bu hesap hatalarının bedelini vatandaş ödüyor; çalışana, emekliye, çiftçiye ulaşamayan her kuruşun emeği var bu yekûnun içinde.

Devlet bizim adımıza bu paradan vazgeçiyor ama bedelini bize ve gelecek kuşaklara ödetiyor. 2024’te devlet bu patronların ödemesi gereken kurumlar vergisinin tam 600 milyar lirasından vazgeçmiş. Vatandaş vazgeçmelere alışkın, onun da maaş zammından vazgeçiliyor çünkü.

Patronun vergisinden vazgeçince vatandaşın da zammından vazgeçmek zorunda kalınıyor, çark böyle dönüyor; patronları rahatlatmaktan, huzura erdirmekten vazgeçemiyor, bizim de sırtımıza binmekten. Yani vergi reformu falan yok aslında ortada, bir illüzyon var, ‘-mış’ gibi siyaseti var, ensesinde boza pişirilen bir halk var.

Ortada adil bir vergi sistemi falan yok, halka adilce bölüştürülmüş dağ gibi bir yük var. Neden yoksullaştığımız daha iyi anlaşılmıştır umarım, işte bu emanete hıyanet etmeler yüzünden. Yankı odalarınızdan çıktığınızda -emekli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf- içinden çıkıp geldiğiniz insanları göreceksiniz ve vicdanınızı dinleyeceksiniz. Gelin siz de itiraz edin bu matrahsızların sahte cennetine.