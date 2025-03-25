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Yayın Tarihi: 25 Mart 2025 09:53
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2025 10:18
2 dk Okuma

Selvi: Yeni bir Gezi çıkaramayacaklar

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında başlayan eylemleri yazdı. Eylemleri Gezi direnişi ile karşılaştıran Selvi, "Gezi olaylarıyla girdiğimiz tünelden ise 15 Temmuz darbe girişimi ile çıktık" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selvi: Yeni bir Gezi çıkaramayacaklar
*Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’tan bu yana devam eden protestoları yazdı.

Selvi, "CHP'de kime yaradı hesabı" başlıklı yazısında, protestoları Gezi direnişi eylemleri ile karşılaştırdı ve “Gezi olaylarıyla girdiğimiz tünelden ise 15 Temmuz darbe girişimi ile çıktık” dedi.

Özel’in sokağa çağrı yapmasını “büyük hata” olarak yorumlayan Selvi, “Askeri vesayet geriletildiği, FETÖ'cüler tasfiye edildiği için bu kez yeni bir Gezi olayı tertipleyemeyecekler” diye devam etti.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Özgür Özel sokak çağrısı yapınca marjinal sol örgütlere gün doğdu. Onlar da bu süreyi kullanmaya çalışıyorlar.  Sokakları ateşe vermek, yakıp yıkmak için her şeyi yapıyorlar. Şimdi üniversiteleri karıştırmanın peşindeler. Bizde sokaklar tekin değildir. Geçmişte sokak eylemlerine demokrasimizi kurban verdiğimiz için eski korkularımız canlandı. Gençleri sokağa döküp darbe süreçlerini hazırladılar. Onları kullanıp darbe yapıp, kendileri devlet başkanlığı koltuğuna oturdular ama faturayı da yine gençlere kestiler. O gençleri hapishanelere doldurup, birini sağdan birini soldan deyip astılar. Gezi olaylarıyla girdiğimiz tünelden ise 15 Temmuz darbe girişimi ile çıktık.

O nedenle diyorum ki Özgür Özel'in en büyük hatası sokak çağrısı yapmasıydı. Ama askeri vesayet geriletildiği, FETÖ'cüler tasfiye edildiği için bu kez yeni bir Gezi olayı tertipleyemeyecekler. Milletimiz uyandı. Devletimiz ise ikinci Gezi'ye imkân vermeyecek kadar güçlü. O nedenle diyorum ki bu kez yeni bir Gezi çıkaramayacaklar, bu kez başaramayacaklar.

Özgür Özel hiç de hafife alınmayacak bir siyasetçi olduğunu gösterdi. Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapıp, manevi babası gibi gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Ekrem İmamoğlu cezaevine giderken bu kez olağanüstü kurultay kararı alarak başarılı bir hamle yaptı."

"Hakkımızı savunuyoruz bize coplarla, silahlarla saldırıyorlar"
"Hakkımızı savunuyoruz bize coplarla, silahlarla saldırıyorlar"
24 Mart 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
gezi eylemleri abdülkadir selvi ekrem imamoğlu
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/yazi/sarachane-den-bildiriyorum-erdogan-gidiyor-264559
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