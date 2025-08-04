Selvi yazdı: PKK'nin elindeki iki MİT görevlisi Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nin elinde bulunan iki mensubunu gizli bir operasyonla Türkiye’ye getirdi.

Operasyonun detayları kamuoyuna yansıtılmazken, görevlilerden birinin hayatını kaybettiği diğerinin ise sağ olarak ailesine kavuştuğu belirtildi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin aktardığı bilgilere göre, MİT uzun süredir hazırlığını yaptığı operasyonda büyük bir gizlilikle hareket etti. Her iki görevli de PKK’nin elinden alınarak Türkiye’ye getirildi.

Hayatını kaybeden DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra, ailesinin isteği doğrultusunda Ankara’daki Cebeci Askeri Şehitliği’ne defnedildi. Cenazeye ailesiyle birlikte MİT yetkilileri de katıldı.

Operasyonun, son dönemdeki süreç çerçevesinde sürdürülen çalışmaların bir parçası olduğu belirtiliyor.

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(EMK)