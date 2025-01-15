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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 12:52
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 13:21
2 dk Okuma

Selvi yazdı: "Öcalan'a ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan ‘Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok’ diye yanıt vermiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek ‘Bunları halka anlatın’ demiş" diye yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Selvi yazdı: "Öcalan'a ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'a ev hapsinin söz konusu olmayacağını ileri sürdü.

Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bir grup AKP milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldiğini yazdı.

Erdoğan'ın kahvaltıda milletvekillerine “Öcalan'a ev hapsi yok, af da yok. Bunu kamuoyuyla paylaşın” şeklinde talimat verdiği belirtildi.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı özetle şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti milletvekillerinden bir grupla kahvaltıda bir araya geldi.

Büyük kongreye kadar milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek. Peki milletvekillerinden Erdoğan’a en çok hangi soru geldi? Milletvekilleri en çok hangi konuda değerlendirmeler yaptılar?

Yeni süreç başlamamış olsaydı bu soruya banko ekonomi ve hayat pahalılığı diye yanıt verirdim. Ama milletvekilleri en çok yeni sürecin üzerinde durmuşlar, Erdoğan’a bu sürecin sonunda Öcalan’a ev hapsi olacak mı, olmayacak mı sorusunu sormuşlar. Sürece ilişkin olumlu değerlendirmeler yapılmış. Bu arada kaygılarını ifade edenler olmuş. Güneydoğu milletvekillerinden ise coşkulu destek gelmiş.

Bunları tek tek paylaşacağım. Ama önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece ilişkin değerlendirmesini paylaşmak istiyorum, ardından Öcalan’la ilgili soruya verdiği cevabı aktaracağım.

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En çok sorulan soru  Öcalan’ın ev hapsine çıkma konusu olmuş. Bu soru toplumun bu konudaki hassasiyetini yansıtması açısından önemli olduğu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıt aynı zamanda sürecin önemli kilometre taşlarından birini oluşturuyor.

Erdoğan ‘Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok’ diye yanıt vermiş. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek ‘Bunları halka anlatın’ demiş.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan
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