Selvi, SDG-Şam anlaşmasını yazdı: Türkiye özerk yönetime izin vermez

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın, 10 Mart akşamı imzaladığı Suriye'nin geleceğine yönelik anlaşmaya ilişkin Ankara’nın tutumunu yazdı.

Selvi, “Suriye’deki anlaşmaya Ankara nasıl bakıyor” başlıklı yazısında, “Önce Suriye düğümü çözüldü” dedi.

Anlaşmayı, “YPG’nin tasfiye edilmesi” olarak yorumlayan Selvi, "Suriyeli olmayanlar belli bir takvim dahilinde Suriye’yi terk edip, Kandil’e geçeceklerini" ifade etti.

SDG'nin bir siyasi parti olarak sistemde yer alacağını belirten Selvi, Türkiye'nin askeri güçlerinin ise bölgede kalmaya devam edeceğini söyledi.

Selvi, ayrıca imzalanan anlaşmanın “özerk yönetimi" kapsamadığı ileri sürdü ve Türkiye'nin özerk yönetime izin vermeyeceğini belirtti.

Ankara'nın da anlaşmadan haberdar olduğunu ifade eden Selvi, anlaşmanın aslında 20 Şubat'ta imzalanacağını fakat 10 Mart'a kadar uzadığını iddia etti.

Selvi, yazısını "Artık yeni bir Suriye var. Suriye’de PKK-YPG’nin silah bırakmasıyla birlikte Kandil’in de silah bırakması konusunda daha da umutlu olabiliriz" sözleriyle bitirdi.

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İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin Ankara yazarlarından Nur Banu Aras da anlaşmaya ilişkin detayları kaleme aldı.

Aras, yazısında Selvi ile benzer ifadelere yer verdi, Ankara’nın Suriye’den çekilmeyeceğini ileri sürdü.

Yazıda özetle şöyle denildi:

"Türkiye, bu sürecin uygulanmasını temkinli izlerken, temel ilkelerinden geri adım atmayacak. Ankara’nın her zeminde savunduğu Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve egemenliğinin tam sağlanması yine öncelikli hedefleri arasında yer alacak. PKK/YPG tehdidinin bölgede tamamen ortadan kaldırılması ve Suriye’nin merkezi otoritesinin güçlendirilerek terörle etkin mücadele edilmesi de Türkiye’nin beklentileri arasında. Bu süreçte Suriye’de bulunan Türk askerlerinin çekilmesi gündeme gelmeyecek. Suriye’de düzen oluşup istikrar sağlanana ve güneyden bir tehdit gelmeyeceğine emin olana kadar Türk askeri ülkedeki varlığını sürdürecek."

(RT)