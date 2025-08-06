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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 15:42
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 17:20
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Selvi'den Demirtaş ve Kavala mesajı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Selahattin Demirtaş'ın "süreç"te yer alması için cezaevinden çıkarılması gerektiğini belirtirken, Osman Kavala ve diğer Gezi hükümlülerinin de davasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Selvi'den Demirtaş ve Kavala mesajı
*Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala. (Kolaj: BBC)

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında, Kürt sorununun çözümüne ilişkin kaleme aldığı yazıda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın durumuna dikkat çekti.

Selvi, "Demirtaş ve Kavala çıkacak mı?" başlıklı yazısında, HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın siyasete yeniden dönmesi ve "süreç"te yer alması için cezaevinden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Selvi,  Kavala ve diğer Gezi hükümlülerinin davasının da 'Batı'ya olumlu mesaj vermek' için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım. Ama madem iç barışı tahkim etme adına bir yola çıktık. Bu süreci güçlendirecek yeni adımlara ihtiyaç var. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor. Bence de geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Selahattin Demirtaş bu sürece güçlü bir şekilde destek verdi. Yeni sürecin inşasında da önemli roller üstlenebilir. O nedenle Selahattin Demirtaş’ın da yasal değişiklikler yapıldıktan sonra cezaevinden çıkıp, siyasi süreçte yer almasını beklerim. Buna ihtiyaç var.

Peki bu süreçte Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkumlarının dosyasının yeniden değerlendirilmesinin iç cephemizi tahkim etmeye katkısı olmaz mı? Yeni süreç adına Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı? Bence olur.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Abdulkadir Selvi Osman Kavala Selahattin Demirtaş
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