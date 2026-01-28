Selîm Sadak bi merasîmeke girseyî hat definkirin

Siyasetmedarê Kurd Selim Sadak di 23yê Kanûna Paşîn de li bajarê Heilbronn a Almanyayê ku demek dirêj bû li wir ji ber nexweşiya penceşêrê dihat dermankirin, koça dawî kir. Sadak li navçeya Hezexê ya Şirnexê bi merasîmek girseyî hate veşartin.
Hevserokê DEM Partiyê Tuncer Bakirhan, Hevberdevka Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) Meral Daniş Beştaş, endama Şandeya Îmraliyê Pervin Buldan, siyasetmedarê Kurd Ahmet Turk, siyasetmedara Kurd Leyla Zana, Gulten Kişanak û Sebahat Tuncel, her wiha nûnerên gelek partiyên siyasî, rêxistinên sivîl yên demokratîk û bi hezaran welatî beşdarî merasîmê bûn.
Girseya gel cenazeye di ketina navçeya Hezexê pêşwazî kir. Ji wir, darbest bi meşekê bi dirûşmeyan, ber bi mala malbatê ya li navenda bajêr ve birin. Piştre nimêja cenazeyê li mala malbatê hat kirin, cenaze bi merasîmek bi beşdariya bi hezaran kesan û bi dirûşmeyan ber bi goristana Şêx Hesen ve hat birin.
Her weha di tevahiya merasîmê de, dirûşmeyên wekî “Şehîd namirin” û “Bijî berxwedana Rojava” hatin gotin. Selîm Sadak piştî rêûresmên olî yên bi dirûşmeya “Şehîd namirin” li goristanê spartin axê.
Bakirhan: Mirin li sirgûnê kuştinek bêdeng e
Hevserokê Giştî yê DEM Partiyê Tuncer Bakırhan di merasîmê de axivî û got:
“Riya wî riya me ye. Em ê bigihîjin armancên wan. Em pir xemgîn û hêrs in. Me bi sedan hevalên xwe yên ku li sirgûnê dijiyan, mîna hevalê me Selim Sadak, veşartin. Her kes li cîhanê xwedî maf û qanûn e, her kes xwedî cih û welatek e, lê ji bo Kurdan, ew sirgûn, girtin, zindan û mirin e. Bila ev dinya hilweşe, bila dinyayek wisa lanet bibe. Ew kesên ku wekî şaredar û endamên parlementoyê, nûnerên fermî yên rewa yên gel kar kirine, ji ber pratîk û polîtîkayên antîdemokratîk ên vê pergalê yên li dijî Kurdan, neçar man ku bi salan li sirgûnê bijîn. Mirin li sirgûnê kuştinek bêdeng e; sûcdar dewlet e, û şerm a dewletê ye.”
‘Ew şehîdê demokrasiyê ye’
Bakirhan got: “Bila mirin û sirgûn bi dawî bibin. Kurd dixwazin bi awayekî mirovî bijîn, bibin welatiyên wekhev. Li ser axa kesî ti armancên me nînin. Lê li her deverê cîhanê Kurd maf bi dest bixin, ev yek hin kesan aciz dike. Dijminatiyeke mezin li hember Kurdan heye. Hûn vê li Rojava dibînin. Maf ji bo Filistîniyan, Ereban û Tirkên Qibrisê hene, lê dema ku dor tê ser Kurdan, ew dibe ‘gef’. Wekî sedemek ewlehiyê tê nîşandan. Bila ev bi dawî bibe. Bila Selim Sadak û hevalên wî li ser axa xwe bi awayekî mirovî bijîn. Rojên pêş ji bo me Kurdan û dostên me serdemek pir girîng e. Bes e, em naxwazin Selim Sadakan, Orhan Doğanan, Mehmet Sincaran, Ahmet Kayayan û Yılmaz Guneyan êdî winda bikin. Êdî neçar e ku Kurd û demokrat bi hev re şer bikin da ku van polîtîkayên înkar û paşguhkirina pergalê eşkere bikin.
Em soz didin Selim Sadak; bi îzna xwedê, ev ê biqede û pirsgirêka Kurd dê bi rêbazên demokratîk çareser bibe. Li her derê cîhanê, Kurd dê bibin xwedî maf û statû. Kurd dê bibin welatiyên wekhev. Em piştrast in ku em ê van sozan bicîh bînin, û hûn jî piştrast in ne wisa? Em soz didin ku alaya têkoşînê ya ku Selim Sadak ji me re hiştiye hîn bilindtir hilgirin. Bila Selim Sadak yê dawîn be. Heta ku hûn bi me re bin, kes nikare me paşguh bike. Bê guman Kurd dê bibin xwedî statû. Selim Sadak şehîdê demokrasiyê ye û ew ê şehîdê demokrasiyê bimîne.”
Resûl Sadak: Ew her tim aştî dixwest
Piştî Tuncer Bakirhan birayê Selim Sadak Resul Sadak axifî û got: “Selim Sadak mêvanê we ye. We Selim bi tenê nehişt. Hûn hemî hatin pêşwaziya wî bikin. Selim kesek bû ku aştî dixwest. Wî her gav aştî di nav gel de anî. Xema wî aştî, aramî û yekîtiya Kurdan bû. Kurd bûne yek û ew li Rojava digihîjin statûya xwe. Kurd dê bigihîjin mafên xwe, xem nekin.”
Bîranîn bi danîna gulên li ser goristanê bi dawî bû. Piştre girse derbasî mala şînê ya li taxa Turgut Ozal bû.
(AB/AY)