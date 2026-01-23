Selim Sadak aramızdan ayrıldı

19. Dönem Şırnak (DEP) Milletvekili ve 2009-2014 Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, uzun süredir sürgünde kanser tedavisi gördüğü Almanya'da 23 Ocak 2026, Cuma günü, 71 yaşında aramızdan ayrıldı.

Selim Sadak'ın sağlık durumu Aralık 2025'ten başlayarak daha çok bozulmuş ve Almanya'nın Heilbronn kentinde, SLK Klinikum'da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Selim Sadak Kürt halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin etkin mücadele insanları arasında önde gelen roller üstlendi. Demokrasi Partisi (DEP) milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 2 Mart 1994'te kaldırılarak tutuklandığı Hatip Dicle, Leyla Zana ve Orhan Doğan ile birlikte gözaltına alındı. Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesince "yasadışı örgüt üyeliği" suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu ve hükümülü olarak 10 yılını Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde geçirdi.

Sadak diğer hükümlü DEP milletvekilleriyle birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal kararı ve yeniden yargılama süreci sonucunda, Yargıtayın infazı durdurma kararıyla 9 Haziran 2004 tarihinde tahliye edildi.

Milletvekilliği

Selim Sadak, 1991 genel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden Şırnak milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Daha sonra Halkın Emek Partisi (HEP) ve ardından kurulan DEP'e geçti. 1994'te dokunulmazlığının kaldırılmasıyla milletvekilliği sona erdi.

Cezaevinden sonra

Sadak, cezaevinden çıkmasının ardından siyasal mücadelesini Demokratik Toplum Partisi ve ardından Barış ve Demokrasi Partisi safında sürdürdü. 2009-2014 arasında Siirt Belediye Başkanı olarak görev yaptı.



Belediye Başkanlığı döneminde Siirt ve genel olarak Kürt illerinde süren mücadelelerde aktif tutum alışı nedeniyle "örgüt propagandası" davalarından hapis cezalarına çarptırılarak, ülkede açık siyaset sürdürmesinin olanaksızlaştırılması üzerine, sürgüne çıktığı Almanya'da kansere yakalanarak aramızdan ayrıldı.



(AEK)