Selim İmamoğlu: Soyadım İmamoğlu olmasaydı burada olmayacaktım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 kişinin yargılandığı davanın 76. duruşması başladı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü duruşma, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan yeni duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da savunma yaptı. Siyasetle hiçbir ilgisi olmadığını belirten İmamoğlu, “Soyadım İmamoğlu olmasaydı burada olmayacaktım” dedi.

Yurtdışındaki şirketinin kuruluş sürecini anlatan Selim İmamoğlu, ailesinden aldığı borçlar nedeniyle hakkında şüphe oluşturulduğunu söyledi. MASAK raporlarında kendisine yapılan para transferlerinin iki kez yer aldığını belirterek, “Bu hatanın kötü niyetle yapılmadığına inanmak istiyorum. Ama medyaya yanlış yansıması engellenmedi. Kamuoyunda yarattığı zarar kendiliğinden ortadan kalkmıyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, beraatini ve hakkındaki tüm adli tedbirlerin kaldırılmasını istedi. Ayrıca babası Ekrem İmamoğlu ile tüm “yol arkadaşlarının” tahliye edilmesini talep etti.

Avukatlardan uzun duruşma saatlerine tepki

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pekin, duruşmaların uzun saatler boyunca sürdürülmesine tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) hazırladığı değerlendirmeyi mahkeme heyetine sunan Pekin, uygulamanın sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Pekin, “Bu uygulama düzelmediği sürece saat 18.00’den sonra duruşmalarda olmayacağız” dedi.

Sanıklar suçlamaları reddetti

Duruşmada eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Rotana projesinin iskan sürecinde menfaat talep ettiği iddiasını reddetti. Keskin, “Ne bahsi geçen projede ne de başka bir projede belediye işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir kişiden kendim veya bir başkası adına menfaat talep ettim” diyerek beraatini istedi.

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi de rüşvet pazarlığı iddiasını reddederek, yalnızca kendisinden görüşme talep eden bir kişiyle görüştüğünü ve belediye başkan yardımcısı olarak işinin gereğini yaptığını söyledi.

İş insanı Mehmet Torun ise Beykoz’daki otel projesinin ruhsat süreci ve Torun Center’daki tadilat işlemlerine ilişkin suçlamaları reddetti. Yakup Öner’in kendisinden 10 milyon dolar istediğini doğrulayan Torun, bu talebi kabul etmediğini, Feshane için yapılan yardım teklifini ise bağış olarak kabul ettiğini söyledi.

Torun’un savunması ve sorgusunun tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi. Aranın ardından duruşma devam etti.

(EMK)