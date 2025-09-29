TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 29 Îlon 2025 12:08
 ~ Nûkirina Dawî: 29 Îlon 2025 12:10
1 xulek Xwendin

Selçûk Tengioglûyê ku êrîşî Ozgur Ozel kiribû, serbest bû

Bi tohmeta ku "bi zanebûn birîndar kiriye" heta çar sal û nîvan cezayê girtîgehê ji bo Tengîoglû hatibû xwestin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Selçûk Tengioglûyê ku êrîşî Ozgur Ozel kiribû, serbest bû

Selçûk Tengîoglû, piştî merasîma bîranînê ya Cîgirê Serokê Meclisê û Parlamenterê Stenbolê yê DEM Partiyê Sirri Sureyya Onder  ku li Navenda Çandê ya Ataturk (AKM) hat lidarxistin, êrîşî Serokê Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel kiribû. Tengîoglû serbest bû.

Êrîşkar Tengîoglu, li 44emîn Dadgeha Cezê û Esliyeyê a Stenbolê ya li Çaglayanê cara çaremîn derket pêşberî dadwer.

Bi tohmeta ku "bi zanebûn birîndar kiriye" heta çar sal û nîvan cezayê girtîgehê ji bo Tengîoglû tê xwestin.

Dadgehê biryar da ku êrişkar Tengîoglu were berdan.

Çi bûbû?

Kesê bi navê Selçûk Tengîoglû di 4ê Gulanê de piştî merasîma bîranînê ya Cîgirê Serokê Meclisê û Parlamenterê Stenbolê yê DEM Partiyê Sirri Sureyya Onder ku li Navenda Çandê ya Ataturk (AKM) hat lidarxistin, êrîşî Serokê Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel kiribû.

Sirri Sureyya Onder di 3ê Gulanê de li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin koça dawî kiribû.

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Selçuk Tengioğlu CHP özgür özel
