Selçûk Tengioglûyê ku êrîşî Ozgur Ozel kiribû, serbest bû

Selçûk Tengîoglû, piştî merasîma bîranînê ya Cîgirê Serokê Meclisê û Parlamenterê Stenbolê yê DEM Partiyê Sirri Sureyya Onder ku li Navenda Çandê ya Ataturk (AKM) hat lidarxistin, êrîşî Serokê Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel kiribû. Tengîoglû serbest bû.
Êrîşkar Tengîoglu, li 44emîn Dadgeha Cezê û Esliyeyê a Stenbolê ya li Çaglayanê cara çaremîn derket pêşberî dadwer.
Bi tohmeta ku "bi zanebûn birîndar kiriye" heta çar sal û nîvan cezayê girtîgehê ji bo Tengîoglû tê xwestin.
Dadgehê biryar da ku êrişkar Tengîoglu were berdan.
Kesê ku êrîşî serokê CHPê Ozel kiribû hat girtin
Çi bûbû?
Kesê bi navê Selçûk Tengîoglû di 4ê Gulanê de piştî merasîma bîranînê ya Cîgirê Serokê Meclisê û Parlamenterê Stenbolê yê DEM Partiyê Sirri Sureyya Onder ku li Navenda Çandê ya Ataturk (AKM) hat lidarxistin, êrîşî Serokê Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel kiribû.
Sirri Sureyya Onder di 3ê Gulanê de li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin koça dawî kiribû.
