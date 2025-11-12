Selçuk Mızraklı’nın 'tahliye talebi' ikinci kez reddedildi

Yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı denetimli serbestlik kapsamında yaptığı tahliye başvurusu talebi reddedildi.

Mızraklı, verilen cezanın infazının 1 yılın altına düşmesi ardından 4 Eylül’de açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik hakkından yararlanmak için başvuru yaptı. Edirne F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu, bu talebi 8 Eylül’de değerlendirdi. Kurul talebi, "Kurumumuzda bulunduğu süre içerisinde örgütten ayrıldığına dair bir beyanı bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

İkinci kez reddedildi

Mızraklı, geçtiğimiz günlerde tekrardan aynı kapsamda başvuruda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, talebe dair tekrardan toplanan kurul, aynı gerekçe ile tahliye talebini bir kez daha reddetti.

Mızraklı ile görüşen avukat Şerif Eltimur, bugün Mızraklı ile görüştüğünü ve Mızraklı’nın tahliye talebinin tekrardan reddedildiği bilgisini paylaştığını söyledi.

DEM Parti’den tepki Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan DEM Parti, Mızraklı hakkındaki kararın hukuki değil siyasi bir değerlendirme olduğunu savundu. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Adnan Selçuk Mızraklı’nın, denetimli serbestliğin uygulanarak tahliye olma talebi, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından, ‘Kurumumuzda bulunduğu süre içerisinde terör örgütünden ayrıldığına dair bir beyanı bulunmadı’ denilerek reddedildi. "Selçuk Mızraklı’nın siyasi görüşü bellidir: Barış ve demokrasi için mücadele eden ve yıllarca bunun bedelini rehin tutularak ödeyen bir siyasetçidir. Mızraklı’nın beyanının ne olması gerektiğine bu kurul kesinlikle karar veremez! "Keyfi ve hukuksuz bir şekilde verilen bu ret gerekçesini kabul etmiyoruz. İdeolojik saiklerle hareket eden bu kurul, yetkilerini aşarak siyasi tutsakları keyfi ve intikamcı bir şekilde cezaevinde tutmaya devam etmektedir. "Barış ve Demokratik Toplum Sürecini adeta sabote etmeye çalışan bu kurulun kendisini ve aldığı kararı hukuk ve demokrasi açısından gayri meşru olarak ilan ediyoruz. Selçuk Mızraklı ve tüm siyasi tutsaklar derhal özgürlüklerine kavuşmalıdır."

