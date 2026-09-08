Selçuk Mizrakli wê ji girtîgehê derkeve

Mizrakli di hilbijartinên herêmî yên 2019an de ji Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) wekî Hevşaredarê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê hatibû hilbijartin û di 19ê Tebaxa 2019an de ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ve ji peywirê hatbû girtin. Her weha heman rojê qeyûm ji bo şaredariyê hatibû wezîfedarkirin. Di çarçoveya lêpirsîna derbarê Mizrakli de pêvajoya desteserkirin û girtinê dest pê kir.
Mizrakli 7 sal in girtî ye û pênc sal in jî ew û Selahattin Demirtaş bi hev re di heman qawişê de dimînin.
Selçûk Mizrakli di doza “propagandaya rêxistinê”de beraet kiriye
Demirtaş: Êdî emanetî we ye
Dîroka tahliyeya Mizrakli cara yekem ji aliyê Hevserokê Giştî yê Berê yê HDPê Selahattin Demirtaş ve di 5ê Îlonê roja Înê de ji raya giştî re hate ragihandin.
Demirtaş di nivîsa ku ji bo Mizrakli de weha gotibû:
“Di 5 salên dawî de ez emanetî wî bûm û ew jî emanetî min bû. Roja sêşemê destê sibehê dê ji vir derkeve û êvarê jî dê li Balafirgeha Amedê be. Êdî ew emanetî we ye.”
DEM Partiyê jî di daxuyaniya ku dabû de piştrast kiribû ku Mizrakli dê îro bê tehliyekirin.
Dadgeha Bilind cezayê Selçûk Mizrakli pesend kir
Peyama Mizrakli ya berî berdanê
Mizrakli pêş serbestbûna xwe li hesabê xwe yê medyaya civakî ev peyam weşand: “Sibehê, ji nû ve, bi hêvî û xoşewîstiyê re…”
Li gorî çavkaniyên DEM Partiyê tê çaverêkirin ku Mizrakli piştî ku ji girtîgehê derkeve dê pêşî li Stenbolê hinek serdanan bike û piştre derbasî Amedê bibe.
Gelek rêveberên DEM Partiyê li ber Girtîgeha Edirneyê kom bûne û li benda Mizrakli ne.
Kayyûm li şûna şaredarên Amed, Mêrdîn û Wanê hatine tayînkirin
Pêvajoya darizandina Mizrakli
Adnan Selçuk Mizrakliyê HDPyî, di hilbijartinên herêmî yên 31ê Adara 2019an de ji sedî 62ê dengan bi dest xist û wekî Hevşaredarê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê hate hilbijartin.
Wezareta Karên Navxweyî di 19ê Tebaxa 2019an de Mizrakli ji peywirê girt û li cîhê wî qeyûm erkdar kir. Mizrakli di 21ê Cotmehê de hate desteserkirin, roja din bi tohmeta ku “endamê rêxistinê ye” û “propagandaya rêxistinê kiriye” hate girtin.
9emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê di 9ê Adara 2020an de bi tohmeta ku “endamê rêxistinê ye” 9 sal û 4 meh û 15 roj cezayê girtîgehê li Mizrakli birî. 9emîn Daireya Cezê a Dadgeha Herêmî ya Amedê jî di Tîrmeha 2020an de cezayê Mizrakli pejirand.
3emîn Daireya Cezê a Dadgeha Bilind di Kanûna Pêşina 2022an de biryar bi sedema ku “lêkolîn kêm hatiye kirin û kêm û kurî di hêcetê de hebûye” betal kir. Lêbelê daxwaza tahliyeyê ya Mizrakli jî qebûl nekir. Di encama darizandina ji nû ve de, 9emîn Dadgeha Cezayê Giran a Amedê di 29ê Mijdara 2023an de heman ceza birî.
3emîn Daireya Cezê a Dadgeha Bilind di 9ê Cotmeha 2024an de vê carê biryar pejirand û ceza teqez bû. Parêzerên Mizrakli piştî biryarê aşkere kiribûn ku ew ê weke takekesî serî li Dadgeha Destûra Bingehîn bidin. Daxwaza Mizrakli ya di sala 2025an de ya derbasbûna girtîgeha vekirî û sûdwergirtina ji serbestiya bi şert jî ji aliyê Desteya Rêveberiyê û Çavdêriyê ya Girtîgehê ve hate redkirin.
(FY/AY)