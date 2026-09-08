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YT: Yayın Tarihi: 08.09.2026 09:14 8 Eylül 2026 09:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.09.2026 14:48 8 Eylül 2026 14:48
Okuma Okuma:  2 dakika

Selçuk Mızraklı tahliye oldu

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Edirne  F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Ferhat Yaşar

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Ferhat Yaşar

Ferhat Yaşar

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2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mızraklı, 19 Ağustos 2019’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Aynı gün belediyeye kayyım atanırken, Mızraklı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama süreci başladı. 7 yıldır hapiste olan Mızraklı, beş yıldır Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta bulunuyordu.

DEM Part Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli, DEM Parti Milletvekilleri Cengiz Çandar Saruhan Oluç ve Serhat Eren, Mızraklı’yı karşılamak için cezaevi önünde bekledi.

Cezaevi önünde bekleyenler, araçlarına Mızraklı ve Demirtaş’ın fotoğraflarının yer aldığı “Özgürlük yarım olmaz, Demirtaş’a özgürlük” pankartları astı.

Demirtaş: Artık size emanet

Mızraklı’nın tahliye tarihi ilk olarak aynı cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından 5 Eylül Cuma günü kamuoyuna duyuruldu.

Demirtaş, kaleme aldığı yazıda Mızraklı için şu ifadeleri kullandı:

“Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havalimanı’nda olacak. Artık size emanettir.”

DEM Parti de yaptığı açıklamada Mızraklı’nın bugün tahliye edileceğini doğrulamıştı.

Mızraklı’nın tahliye öncesi mesajı

Mızraklı'nın, tahliyesinden saatler önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeleri kullanıldı:

“Yarın, yeniden, umut ve sevda ile birlikte…”

DEM Parti kaynaklarına göre Mızraklı’nın cezaevinden çıktıktan sonra ilk olarak İstanbul’da çeşitli ziyaretlerde bulunması, ardından Diyarbakır’a geçmesi bekleniyor.

Edirne Cezaevi önünde bir araya gelen çok sayıda DEM Partili yönetici, Mızraklı’yı karşılamak için bekliyor.

Mızraklı’nın yargı süreci


HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı’na yüzde 62’nin üzerinde oyla seçildi.

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos 2019’da Mızraklı’yı görevden alarak yerine kayyım atadı. Mızraklı, 21 Ekim’de gözaltına alındı, ertesi gün “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2020’de Mızraklı’ya “örgüt üyeliği” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi de Temmuz 2020’de cezayı onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Aralık 2022’de kararı “eksik inceleme ve yetersiz gerekçe” nedeniyle bozdu ancak Mızraklı’nın tahliye talebini reddetti. Yeniden yargılama sonunda Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım 2023’te aynı cezaya hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 9 Ekim 2024’te bu kez hükmü onadı ve ceza kesinleşti. Mızraklı’nın avukatları kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.  Mızraklı’nın 2025’te açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebi de Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedildi.

(FY/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
adnan selçuk mızraklı Selahattin Demirtaş
Ferhat Yaşar
Ferhat Yaşar
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bianet İnsan Hakları Muhabiri (Temmuz 2026). Gazete Duvar (2019-2025) ve Kurdsat News'te (2025-2026) çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu (2021).

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