Selçuk Mızraklı: Duvarlar geçici, özgürlük sonsuzdur

Cezaevinde tahliye olduktan sonra Diyarbakır’a geçen Mızraklı, yoğun bir kalabalık tarafından Diyarbakır Havaalanı'nda karşılandı.

Selçuk Mızraklı'dan ilk mesaj: Burada olması gereken benden önce Selahattin Demirtaş’tır

"Siyasi tutsaklar özgürleşene kadar mücadeleye devam"

2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mızraklı, 19 Ağustos 2019’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Aynı gün belediyeye kayyım atanırken, Mızraklı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama süreci başladı. 7 yıldır hapiste olan Mızraklı, beş yıldır Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta bulunuyordu.

Selçuk Mızraklı tahliye oldu

Mızraklı bugün sosyal medya X hesabında bir paylaşım yaptı.

Duvarlar geçici, özgürlük sonsuzdur. Başta Selahattin Başkan olmak üzere tüm siyasi tutsaklar özgürleşene dek mücadeleye devam! Rojbaş Amed.

Duvarlar geçici, özgürlük sonsuzdur. Başta Selahattin Başkan olmak üzere tüm siyasi tutsaklar özgürleşene dek mücadeleye devam!

Rojbaş Amed. pic.twitter.com/dFNkOSqiEW — Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) September 9, 2026

(FY)