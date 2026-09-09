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YT: Yayın Tarihi: 09.09.2026 10:43 9 Eylül 2026 10:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.09.2026 10:49 9 Eylül 2026 10:49
Okuma Okuma:  1 dakika

Selçuk Mızraklı: Duvarlar geçici, özgürlük sonsuzdur

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, dün (8 Eylül) Edirne  F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Selçuk Mızraklı: Duvarlar geçici, özgürlük sonsuzdur
Fotoğraf: Ferhat Yaşar/bianet.
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Cezaevinde tahliye olduktan sonra Diyarbakır’a geçen Mızraklı, yoğun bir kalabalık tarafından Diyarbakır Havaalanı'nda karşılandı.

Selçuk Mızraklı'dan ilk mesaj: Burada olması gereken benden önce Selahattin Demirtaş’tır
Selçuk Mızraklı'dan ilk mesaj: Burada olması gereken benden önce Selahattin Demirtaş’tır
8 Eylül 2026

"Siyasi tutsaklar özgürleşene kadar mücadeleye devam"

2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mızraklı, 19 Ağustos 2019’da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Aynı gün belediyeye kayyım atanırken, Mızraklı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklama süreci başladı. 7 yıldır hapiste olan Mızraklı, beş yıldır Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta bulunuyordu.
Selçuk Mızraklı tahliye oldu
Selçuk Mızraklı tahliye oldu
8 Eylül 2026

Mızraklı bugün sosyal medya X hesabında bir paylaşım yaptı.

Duvarlar geçici, özgürlük sonsuzdur. Başta Selahattin Başkan olmak üzere tüm siyasi tutsaklar özgürleşene dek mücadeleye devam! Rojbaş Amed.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
adnan selçuk mızraklı tahliye Diyarbakır
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