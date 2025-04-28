Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğu kaldırılmadı

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın, tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yeniden cezaevine konulmasına karşı avukatlarının yaptığı itiraz reddedildi.



Sekiz yıldır cezaevinde hükümlü olarak tutulmakta olan Kozağaçlı, 16 Nisan’da şartlı salıverilme koşullarını yerine getirdiğinin Silivri cezaevi yönetimince belgelenmesi üzerine Bakırköy İnfaz Hakimliği kararıyla serbest bırakılmıştı.

Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu

Ancak Cumhuriyet Savcılığınca ertesi gün tahliyeye, şartlı salıverilme hesaplanmasında yanlışa düşüldüğü gerekçesiyle yapılan itirazı kabul eden mahkeme salıverilme kararını kaldırmış ve gözaltına alınan Kozağaçlı tutuklanarak yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

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ÇHD X hesabından Kozağaçlı’nın tutukluluğuna itirazın reddedildiğini duyurdu.

Onursal başkanımız Selçuk Kozağaçlı'nın yeniden tutuklanması kararına karşı itirazımız Ağır Ceza Mahkemesince gerekçesiz ve hukuksuz şekilde reddedilmiştir. Selçuk Kozağaçlı ve tüm arkadaşlarımızı mücadelemizle alacağız! Savunma susmadı, susmayacak! pic.twitter.com/UBX40c0Z8u — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelm) April 28, 2025

(AEK)