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Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 22:49
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2025 01:34
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MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğu kaldırılmadı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın tutukluluğuna itiraz reddedildi. Kozağaçlı, cezaevi yönetiminin şartlı tahliye hesaplarına göre tahliye edilmiş, ancak Savcılığın itirazı üzerine tahliye kararı "yanlış hesaplama" gerekçesiyle iptal edilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Selçuk Kozağaçlı'nın tutukluluğu kaldırılmadı
Selçuk Kozağaçlı, aynı gün tahliye olan bir başka grupla birlikte cezaevi önünde/Instagram @kisadalgamedya

Çağdaş Hukukçular Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı'nın, tahliye kararına yapılan itiraz üzerine yeniden cezaevine konulmasına karşı avukatlarının yaptığı itiraz reddedildi.

Sekiz yıldır cezaevinde hükümlü olarak tutulmakta olan Kozağaçlı, 16 Nisan’da şartlı salıverilme koşullarını yerine getirdiğinin Silivri cezaevi yönetimince belgelenmesi üzerine Bakırköy İnfaz Hakimliği kararıyla serbest bırakılmıştı. 

Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu
Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu
16 Nisan 2025

Ancak Cumhuriyet Savcılığınca ertesi gün tahliyeye, şartlı salıverilme hesaplanmasında yanlışa düşüldüğü gerekçesiyle yapılan itirazı kabul eden mahkeme salıverilme kararını kaldırmış ve gözaltına alınan Kozağaçlı tutuklanarak yeniden Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Tahliyesi bir günden az sürdü: Selçuk Kozağaçlı hapse gönderildi
Tahliyesi bir günden az sürdü: Selçuk Kozağaçlı hapse gönderildi
17 Nisan 2025

ÇHD X hesabından Kozağaçlı’nın tutukluluğuna itirazın reddedildiğini duyurdu.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
selçuk kozağaçlı çağdaş hukukçular derneği şartlı salıverilme
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