Selçuk Kozağaçlı: Bugün başıma gelen her şey çok güzel

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, dün akşam (16 Nisan) saatlerinde cezaevinden tahliye edildi.

Yaklaşık 9 yıldır, 2017 yılından beri, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Kozağaçlı’nın şartlı tahliye zamanı gelmişti; ancak İdare Gözlem Kurulu kararı bekleniyordu.

Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu

“Herkesi gördüğüm için çok mutluyum”

Tahliye olduktan sonra İstanbul Barosu’na giden Kozağaçlı, burada yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün, öğleden sonra, beni hiç sebepsiz, çıkınca kapının önüne koydular. Bir otobüs durağına bıraktılar, üç parça naylon torbamla birlikte. Otobüs durağında bir süre oturdum, jandarma arabası gittikten sonra. Uzun süredir ilk defa açık havaya çıkıyorum. Birilerini aramalıyım, telefon bulmalıyım, diye düşündüm. Ama vakit de daha erken, bir parça tadını çıkarayım dedim. Bu sırada yaklaşık 200 kadar genç insan ‘bana çarptı’. Beni aralarına aldılar ve sanki benim için yapılmış bir törenin arasına düştüm.

Altı genç ve mücadeleci insan da tahliye olmuştu bugün, onlara denk geldim. Onların çiçekleriyle fotoğraf çektim. Ama sağ olsunlar, benimmiş gibi yaptılar. Hepsiyle kucaklaştım ayrı ayrı. Tahliye olanları karşıladım, onlara takıldım Nasıl dışarıda olmak, güzel bir duygu mu, diye. Onlar da bana sarıldılar. Şunu söyleyip bitireyim, herkesi gördüğüm için çok mutluyum. Bugün başıma gelen her şey çok güzel.”

🔴 ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı:



🗣️ “Bugün, öğleden sonra, beni hiç sebepsiz, çıkınca kapının önüne koydular. Bir otobüs durağına bıraktılar, üç parça naylon torbamla birlikte."https://t.co/JXTEpCChPW pic.twitter.com/khis65PPfG — bianet (@bianet_org) April 17, 2025