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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2025 09:49
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2025 10:08
2 dk Okuma

Selçuk Kozağaçlı: Bugün başıma gelen her şey çok güzel

İstanbul Barosu’nda konuşan ÇHD Onursal Başkanı, tahliyesini kendisini karşılamaya gelen meslektaşlarına ironik bir üslupla anlattı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Selçuk Kozağaçlı: Bugün başıma gelen her şey çok güzel
Fotoğraf: Türkiye İşçi Partisi'nin X hesabı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı, dün akşam (16 Nisan) saatlerinde cezaevinden tahliye edildi. 

Yaklaşık 9 yıldır, 2017 yılından beri, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Kozağaçlı’nın şartlı tahliye zamanı gelmişti; ancak İdare Gözlem Kurulu kararı bekleniyordu.

Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu
Selçuk Kozağaçlı tahliye oldu
16 Nisan 2025

“Herkesi gördüğüm için çok mutluyum”

Tahliye olduktan sonra İstanbul Barosu’na giden Kozağaçlı, burada yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bugün, öğleden sonra, beni hiç sebepsiz, çıkınca kapının önüne koydular. Bir otobüs durağına bıraktılar, üç parça naylon torbamla birlikte. Otobüs durağında bir süre oturdum, jandarma arabası gittikten sonra. Uzun süredir ilk defa açık havaya çıkıyorum. Birilerini aramalıyım, telefon bulmalıyım, diye düşündüm. Ama vakit de daha erken, bir parça tadını çıkarayım dedim. Bu sırada yaklaşık 200 kadar genç insan ‘bana çarptı’. Beni aralarına aldılar ve sanki benim için yapılmış bir törenin arasına düştüm.

Altı genç ve mücadeleci insan da tahliye olmuştu bugün, onlara denk geldim. Onların çiçekleriyle fotoğraf çektim. Ama sağ olsunlar, benimmiş gibi yaptılar. Hepsiyle kucaklaştım ayrı ayrı. Tahliye olanları karşıladım, onlara takıldım Nasıl dışarıda olmak, güzel bir duygu mu, diye. Onlar da bana sarıldılar. Şunu söyleyip bitireyim, herkesi gördüğüm için çok mutluyum. Bugün başıma gelen her şey çok güzel.”

Selçuk Kozağaçlı kimdir?

ÇHD Onursal Başkanı, avukat ve hak savunucusu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Uzun yıllar çeşitli insan hakları davalarında görev aldı. ÇHD Başkanlığı da yapan Kozağaçlı, Soma Davası'nın yanı sıra, HES ve çevre karşıtı eylemlere katılan yurttaşların, iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin ve sendikal mücadele yürüten işçilerin avukatlığını yaptı. 

Avukatlık mesleğini sadece adliyelerde değil, aynı zamanda toplumun vicdanında da sürdürdüğünü savundu.

13 Kasım 2017’de “DHKP/C terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklandı, hakkında 12 yıl hapis cezası verildi.

1969 doğumlu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ÇHD selçuk kozağaçlı insan hakları soma davası
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/haber/selcuk-kozagacli-11-yil-3-ay-hapse-itiraz-etti-207843
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